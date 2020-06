Bosszút áll a fideszes kerületeken Karácsony

Belföld

Lokál ,

A veszélyhelyzetet kihasználva Karácsony Gergely főpolgármester megfúrta több jobboldali vezetésű kerület útfelújításait – hívták fel a figyelmet az érintett városrészek polgármesterei. Eközben például azt az utcát, ahol Bajnai Gordon volt MSZP-s miniszterelnök lakik, annak ellenére felújítják, hogy azt nem javasolta Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármester.

Egy személyben döntött a főpolgármester

– A veszélyhelyzetet kihasználva Karácsony Gergely főpolgármester egy személyben módosítja a 2o23-ig tartó útfelújítási programot. Ez a módosítás leginkább politikai alapon történt, hiszen négy – három fideszes és egy független vezetésű – kerületben lenullázott olyan útfelújításokat, amelyek már a kivitelezés előtt álltak. Ráadásul az ellenzéki kerületekben általában tízszer akkora összegeket szánnak fejlesztésre, mint a fideszes vagy független városrészekben – mondta Borbély Lénárd, Csepel fideszes polgármestere, aki több P+R parkoló építésének meghiúsulásáról is beszámolt.

Fontosabb Bajnai utcája, mint a bicikliút

– A XVI. kerületben két útfelújítást (Magtár és Kócsag utca) kaszált el a főpolgármester, amelyeknek már tavaly év végén el kellett volna kezdődniük – magyarázta Kovács Péter szintén kormánypárti polgármester, aki tizenhat utcát jelölt meg, amely sürgős felújításra szorul, és ezekből egyet sem hagyott jóvá a főpolgármester. A Magtár utca felújításával együtt kerékpárút is épült volna. Ironikus módon a „kerékpározó” Karácsony jóvoltából ez megakadt, azonban egy másik, három kerületet összekötő bicikliút projektjét is elkaszálta, mert az elsősorban Csepelen át haladt volna. Kovács Péter azt is elmondta, hogy a Bajnai Gordon villájához vezető út felújítását annak ellenére tervezi a főváros, hogy azt Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármester nem javasolta, mégis bekerült a büdzsébe. Ebből is látszik, hogy nem szakmai alapon, hanem vélhetőleg háttéralkuk keretében születnek a döntések.

150 millió ment a kukába

– Rákosmentét is érintette a főpolgármester döntéssorozata, az egyik a főváros egyik legbalesetveszélyesebb útszakasza, a Pesti út felújítását akadályozza meg. Ehhez kapcsolódóan a kamionforgalmat ki tudtuk volna vezetni a Pesti útról és a lakótelepről. Közel százötvenmillió forintot költöttünk az előkészületekre és a tervekre, ezek most a fiókban landolnak, és a Kőbánya felől érkező kamionok továbbra is a sűrűn lakott övezeteinken keresztül közlekednek – magyarázta Horváth Tamás (Fidesz–KDNP) XVII. kerületi polgármester.

Karácsony szóba sem áll a polgármesterrel

– Soroksár közel harminc kilométer olyan útszakasszal rendelkezik, amely fővárosi fenntartású, ezek közül mindössze négy és fél újult meg az elmúlt évtizedben, és az új döntés értelmében ez egy centiméterrel sem lesz több a következő három évben. Soroksárt az agglomerációból érkező hatalmas autótömeg használja közlekedésre és parkolásra is – magyarázta Bese Ferenc, aki hangsúlyozta: független polgármesterként is teljességgel szakmaiatlannak tartja Karácsony intézkedéseit, akivel október óta nem tud egyeztetni, mert a főpolgármester nem ad rá lehetőséget.

Ezek az utak nem újulnak meg

XVI. kerület: Magtár és Kócsag utca

XVII. kerület: Pesti út

Csepel: Szállítók útja, Szent László, Védgát és Táncsics Mihály utca

Soroksár: egy centiméter fővárosi fenntartású út sem újul meg három év alatt

Tarlóst meg lehetett győzni

– Aki ilyen döntéseket hoz, az nem érti sem a rövid, sem a hosszú távú együttműködés alapjait. Karácsony azt ígérte, hogy szakmai döntéseket fog hozni, a legtöbb ember ezért szavazott rá. Szomszédos kerület Zugló, közelebbről láttam a tevékenységét, és egyre erősödik a gyanúm, hogy a kritikák nem voltak alaptalanok. Tarlós Istvánt észérvekkel meg lehetett győzni például a gödöllői HÉV és a 2-es metró összekötéséről, pedig eredetileg nem támogatta ezt a tervet – erősítette meg lapunknak Kovács Péter, aki kiemelte: a város nem csak a Nagykörútig tart, nem jó irányba mennek a főváros dolgai, és erről csakis a főpolgármester tehet.

Segíteni kell a hajléktalanokon

Borbély Lénárd, Csepel polgármestere a hajléktalankérdéssel kapcsolatban elmondta, hogy Csepel nem kért a főpolgármester akcióiból, a városrész enélkül is meg tudja oldani a problémáit.

– A hajléktalansággal foglalkozni kell, és segíteni kell a bajbajutottakon. Van hajléktalanszállónk, nappali melegedőnk, azt viszont nem lehet, hogy a közösség életét a hajléktalanok határozzák meg, ezért sem hagyom, hogy ellepjék a városunkat, és elfoglalják a tereket, amelyeket ezáltal nem tudnak használni a családok, a gyerekek. Segíteni kell rajtuk, de rendet kell tartani – mondta a Lokálnak Borbély Lénárd, aki a közvélemény segítségével akadályozta meg, hogy Karácsony hajléktalanszállót létesítsen Csepelen.