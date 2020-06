Döbbenetes! Lehull a lepel a magyar szemétmaffiáról – Videó!

Belföld

Lokál ,

Az ország hadat üzent a szemetelőknek, 2 hét múlva, július 1-től felállítják az országos hulladékrendészetet. A budapesti Soroksáron tízfős „szemétkommandót” szervezett az önkormányzat, a GPS-szel, éjjellátóval, kamerákkal felszerelt járőrök napi 24 órában járják a kerületet. A Ripost elkísérte őket az egyik bevetésükre.

Lesz dolga minden „szemétkommandónak”!

Az első útjuk egy külterületi dűlőre vezetett: itt szinte naponta ellenőrzést kell tartania a szemétkommandónak, mert rejtélyes oknál fogva a hulladék mindig újratermelődik. A dűlőn többen is laknak, és persze a házuk előtt felhalmozott szemétről semmit sem tudnak, a rendészek érdeklődésére azonnal rávágják: nem voltak itthon, vagy nagyon mélyen aludtak, amikor ide került…

Itt égetik le a műanyagot a fémhuzalokról

A tarlós területen több helyen égetés nyomai a földön: a rendészek főnöke a következőt mondta:

Itt égetik le a műanyagot a fémhuzalokról, így könnyebben jutnak hozzá az értékes részekhez. Kilóját 3000-4000 forintért beveszik, elég jó biznisz, még mindig elég sokan csinálnak mellékes keresetet belőle. Ez itt már nem szabálysértés, hanem több komoly bűncselekmény: a huzalok jó részét valószínűleg nem legálisan szerezték be, másrészt a műanyag égetése iszonyú levegőkárosító, súlyos környezetszennyezés. De van, hogy csak simán kivágják belőle, a műanyag borítást meg eldobják: például ebből a két nagy halomból akár 30- 40 ezer forintot is összeszedhettek

– tudta meg a Ripost Ungvári Jánostól, a Soroksári Önkormányzat rendészeti osztályának vezetőjétől.

A dűlő másik oldalára már újraellenőrizni mentek: a rendészek szerint itt egy héttel korábban annyi volt a szemét, hogy a mögötte lévő két házat meg se lehetett közelíteni. A hulladék között látunk kibelezett autókat, sittet, koszos ruhákat, mindenféle háztartási eszközt, gyerekrollert is. A mai állapot is elszomorító, de a rendészek szerint a terület már „egészen tiszta” ahhoz képest, amilyen korábban volt.

„A két ház lakói egy hetet kapnak, hogy a portájuk előtti területet rendbe tegyék. Egészen jól haladtak.” – mondja az osztályvezető, aki két perccel később megdöbbentő felfedezést tesz a maradék hulladék között: egy sír maradványaira bukkan. Rendőrt hív.

„Ez szintén bűncselekmény. A házak lakói nem jönnek ki, mi pedig nem mehetünk be – ilyenkor már értesíteni kell a rendőrséget” – magyarázza.

A rendőrök hamar kiérkeznek, kihallgatják a házak lakóit, akik természetesen semmit sem tudnak a sírkövekről. A szemét viszont sokszor árulkodik, ez most is így történt: a hulladék között van egy rendszámtábla is. Nem sok, de legalább valami nyom, amin el tudnak indulni.

Sokszor kerülnek veszélyes helyzetbe

„Mindig próbálunk legalább két autóval, minimum öten kimenni a terepre, mert sajnos előfordul, hogy nem túl barátságosak velünk, akiket rajtakapunk. Vigyáznunk kell egymásra, mert a rendőröknek is idő kell, hogy kiérjenek” – mesélte a lapnak az egyik rendész, majd hozzátette: persze ehhez az is hozzátartozik, hogy sok esetben a szép szó nem ér semmit.

Ez azonban megváltozik július 1-től, amikor országosan feláll a hulladékrendészet, és hatósági jogköröket is kapnak a „szemétkommandók”. Elkezdődött a visszaszámlálás: 2 hét múlva indul a nagy, országos szemétháború!