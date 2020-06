Egy fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma

Belföld

Lokál ,

Ismét csak egy újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4078 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg. Ezzel 567 főre emelkedett az elhunytak száma, 2547-en pedig már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 964 fő. Az aktív fertőzöttek 39%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 210 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 16-an vannak lélegeztetőgépen.

A parlament kedden elfogadta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt, és felhatalmazta a kormányt a különleges jogrend megszüntetésére. Az Országgyűlés emellett megteremtette a járványügyi készültség fenntartásához szükséges jogszabályi hátteret, eszerint a kormány egészségügyi válsághelyzetet rendelhet el, amely járványügyi készültségnek minősül. A kormány mai ülésén tárgyalja a veszélyhelyzet megszüntetésével kapcsolatos és a védekezés fenntartásához szükséges további lépéseket.

A veszélyhelyzet megszüntetését az teszi lehetővé, hogy sikeres volt a védekezés első szakasza. Az időben meghozott intézkedéseknek és a lakosság együttműködésének köszönhetően sok más országgal ellentétben el tudtuk kerülni a tömeges megbetegedéseket és a több ezres haláleseteket. Fokozatosan csökken az új és az aktív fertőzöttek száma, ugyanakkor a járványügyi készültség fenntartására szükség van, hiszen a pandémia (világjárvány) jelenleg is tart, a koronavírus továbbra is itt van és fertőz. A járvány alakulását ezért továbbra is kiemelten figyelemmel követi a kormány, a járványügyi hatóság, továbbra is működik az Operatív Törzs, és ha valahol felüti a fejét a fertőzés, akkor elrendeli a járványügyi bevetési egység beavatkozását.

A koronavírus-járvány eddigi magyarországi lefolyásáról részletes összefoglaló elemzést adunk az Operatív Törzs 11 órakor kezdődő sajtótájékoztatóján – írja a koronavirs.gov.hu.