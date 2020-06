Egyházi idősotthon lakói: Nekünk nem kell félni, vigyáznak ránk

Extra

P. L. ,

A Lokál a szigorú szabályok betartásával ellátogatott a Magyarok Nagyasszonya Társaság fenntartásában működő Időskorúak Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthonába, ahol egyetlen lakó sem fertőződött meg a koronavírussal. Megismertük a csodás barátnőket, a 91 éves Médi néni imádkozott Angliában élő fiáért, aki elkapta a vírust, a 84 éves Marika néni pedig úgy érzi, az ápolók a családtagjaikká váltak a nehéz helyzetben.



Budapest egyik legcsendesebb utcácskájában áll az egyházi fenntartású Időskorúak Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthona. A hatalmas kertet madárcsivitelés tölti be, és friss a levegő, a látogatóknak azonban az intézménybe belépve szigorú szabályokat kell betartaniuk. Mindez a lakók érdeke, akik közül senki sem fertőződött meg a koronavírussal.

– Velünk az első pillanattól kezdve őszintén beszéltek, és elmondták, hogy baj van a világban, de nekünk nem kell félni, vigyáznak ránk – kezdte a Lokálnak a 91 éves Médi néni, aki 11 éve él az otthonban, mert miután a családja külföldre ment, ő ideköltözött. Mint mondja, hamar beilleszkedett, és remekül érzi magát. Rendszeresen jár misére, és a csoportos foglalkozásokról sem szokott elkésni, sőt a kápolna faliújságjának gondozása is az ő dolga.

– A szívem csücske, nekem ez a munkám! Havonta változik, és mindig megdicsérik a többiek, hogy milyen szépeket írok – mondta büszkén Médi néni, aki az elmúlt hónapokban többször kérte Isten segítségét, hogy viszontláthassa a családját.

– Én hozzászoktam, hogy tableten és telefonon tartom a kapcsolatot a családdal, hiszen ők már Angliában élnek. Az egyik fiam elkapta a koronavírust, kórházba került, borzasztó állapotban volt. Mindennap imádkoztam érte. Volt, hogy csak egy percet tudtam vele beszélni, annyira nem kapott levegőt, és végül már azért is hálát adtunk, amikor három-négy percig telefonálhattunk. Tudtam, hogy Isten megsegített, adott még nekünk időt együtt – mesélte megkönnyebbült mosollyal az idős asszony, akinek fia szerencsére kigyógyult a betegségből, és remekül van, nemrég pedig újra láthatta a családját. – Néhány napja meglátogattak az unokáim, megtudtam, hogy úton van a következő, a hatodik dédunokám, a kis Lilike. Meglepetésnek szánták a hírt, ebből fogok nagyon sokáig táplálkozni, míg újra látom őket – mesélte.

Médi néni jó barátja, Marika néni is mesélt lapunknak, bevallotta, számára kicsit nehezebb volt távol lenni a rokonoktól. – Tulajdonképpen az ápolók és a szobatársak lettek a családunk ez idő alatt. Szerencsés vagyok, hogy a szobatársammal remekül kijövünk. Együtt járunk misére, és a napi rutin is átsegített sokunkat a nehezén, én például nagyon szeretek kézimunkázni. Sok dísz, ami a folyosókon látható, az én kezem munkája – büszkélkedett Marika néni, aki alig várja, hogy viszontlássa szeretteit.

– Nekem most van szívfájdalmam, mert a családban öt alkalmat ünnepelnek meg egyben, de nélkülem. Persze megígérték, hogy bepótoljuk, már nagyon várom – mondta egy félmosollyal az idős asszony.

Senki sem kapta el a koronavírust

Az intézmény igazgatója, dr. Nagy Viktor a Lokálnak elmondta, az idősotthon példaértékűen védte meg lakóit, hiszen még csak gyanús eseteik sem voltak. – Folyamatosan szűrtük a lakókat és a dolgozókat is, az intézményben egyetlen Covid-19-gyanús eset sem ütötte fel a fejét. A látogatási tilalom ugyan megszűnt, de az intézménybe csak maszkban és kézfertőtlenítés után lehet belépni. Egyelőre csupán 15 percet maradhatnak, de a lakóink végre megölelhetik az unokákat, gyerekeket, ami hatalmas életerővel tölti el őket – mondta az igazgató.

Orbán Viktor is meglátogatta őket

A veszélyhelyzet alatt Orbán Viktor miniszterelnök is látogatást tett az otthonban. – Akárcsak Mátyás király, az ő érkezéséről sem tudtunk, meglepetés volt, így az orvossal való beszélgetés és a lakókkal való találkozás sem megrendezett jelenet volt – mondta dr. Nagy Viktor, akitől Marika néni vette át a szót. – Nekem a többiek újságolták, hogy itt van a miniszterelnök úr, én meg kimentem a kertbe, gondoltam, megnézem őt magamnak. Nagyon kedves ember, még könyökpacsiztunk is!