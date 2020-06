Elég volt a műanyagból! Viszlát villák és szívószálak

Extra

Holló Bettina ,

Jövő nyáron tilthatják be az egyszer használatos műanyagokat, köztük a fültisztító pálcikákat, az evőeszközöket, tányérokat, poharakat, egyes ételtárolókat, szívószálakat és a léggömbpálcikákat. Ezeknek a termékeknek már most is létezik a piacon környezetbarát alternatívája, a széles körű elterjedéshez évi 10 milliárddal a kormány is hozzájárul.

A hulladékgazdálkodás mindenképp paradigmaváltás előtt áll – jelentette ki Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára tegnapi sajtótájékoztatón.

– Sok minden megváltozott, köztük a hulladék összetétele, a gazdaság, a kereskedelmi szokásaink, és az Európai Unió hulladékgazdálkodáshoz való hozzáállása is. (…) Kutatás készült arról, hogy a tengerpartokon, óceánokban milyen hulladéktípusok vannak. Kiderült, hogy ezek 80 százaléka műanyag, melyeknek 70-75 százaléka egyszer használatos műanyag. (…) Javaslatot tettünk ezek betiltására, és ehhez támogatást is nyújtunk, ami évi 10 milliárdos konstrukciót jelent az iparági szereplőknek. Minden terméknek van a magyar piacon elérhető alternatívája, mi szeretnénk, hogy ezek minél nagyobb mértékben legyenek forgalomban – mutatott rá Boros Anita, aki kiemelte, hogy Magyarország túlment azokon az irányelveken, melyeket az Európai Unió meghatározott, és a betiltandó tíz termékkörön, köztük a fültisztító pálcikákon, az evőeszközökön, tányérokon, poharakon, egyes ételtárolókon, szívószálakon és léggömbpálcikákon túl más termékek, például fesztiválpoharak és nejlonzacskók betiltására is javaslatot tett, ezek ugyanis szintén bizonyítottan károsak a környezetre. Hozzátette, hogy a fesztiválokon korábban már letesztelt repohárrendszer kiválóan működött.

Július 1-jén megkezdődik az illegális hulladéklerakók felszámolása

– Az egyszer használatos műanyagtermékek kivezetése a múlt héten benyújtott törvényjavaslat alapján 2021 nyarán kezdődik, és ez tökéletesen beleilleszkedik a klíma- és természetvédelmi akcióterv vállalásaiba – erről már Palkovics László innovációs és technológiai miniszter beszélt. Kiemelte, hogy ehhez radikálisan át kell alakítani a műanyag palackok, fémdobozok és üvegek használatának rendszerét, lehetővé tenni azok visszaváltását. Hozzátette: az akcióterv közeljövőben megvalósuló része, hogy július 1-jén megkezdődik az illegális hulladéklerakók felszámolása, és ugyancsak ekkortól hozzák létre a hulladékgazdálkodási hatóságot, amelynek feladata lesz egyebek között a hulladékgazdálkodási ágazat ellenőrzése.

