Elégedettek a taxisok, Karácsony mégis változtatna a tarifákon

Megváltoztatná a taxik díjszabását Karácsony Gergely főpolgármester – legalábbis erre utal, hogy a BKK azt kérte a taxiscégektől, hogy tegyenek erre javaslatot. Karácsony szokásához híven mellébeszél a kérdésben. A Lokál megkérdezte a taxisokat, akik elégedettek a mostani rendszerrel. Kérdés, hogy akkor miért akar belepiszkálni ebbe is a „mindenhez is értő” főpolgármester.

A napokban röppent fel a hír, miszerint a főváros megváltoztatná a taxik díjszabását, a Világgazdaság szerint a BKK arra kérte a taxiscégeket, hogy tegyenek javaslatot az egységes fuvardíjak megváltoztatására. Karácsony Gergely főpolgármester szokásához híven nem válaszolt egyenesen, mikor megkérdezték a témában, de azt leszögezte, hogy mindenképpen meghallgatná a taxisok véleményét.

– A budapesti taxisok és utasok többsége is elégedett az egységes tarifával – jelentette ki Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke a Kossuth rádióban. Szerinte az általuk megkérdezett taxisok és az utasok 89 százaléka elégedett a mostani rendszerrel, amit alátámaszt, hogy 2013 óta 25 százalékkal emelkedett az utazások száma.

Ezt várják a taxisok a fővárostól:

– fokozza az illegális és az utasokat megkárosító taxisok kiszűrését, és szigorítsa a szankciókat,

– mivel csökkent a taxiállomások száma, a főváros adjon át saját területeket erre a célra.

Karácsony a taxisokkal is kibabrált

A taxisokat is zavarja Karácsony Gergely átgondolatlan kerékpársáv-kialakító akciói. Mint mondták, a dugók miatt nemcsak a sofőrök, de az utazóközönség is rosszul jár, hiszen megnövekszik a menetidő. Többen panaszkodtak arra is, hogy az utast nehezen lehet felvenni, illetve biztonságos keretek között kitenni, az út szélén kialakított biciklisáv miatt. – A taxisok problémának érzik az autósoktól biciklisáv céljára elvett útszakaszokat is, például a Nagykörúton. Nem készült semmilyen hatástanulmány ezzel kapcsolatban, és nem kérdezték meg az érintett szakmai szervezeteket sem – mondta Metál Zoltán.