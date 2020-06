Elmaradt koncertek, fesztiválok: perre is mehetünk a pénzünkért

Extra

Kiss Nóra ,

A járvány miatt számtalan koncert és fesztivál időpontját halasztották vagy törölték el. Az előre megváltott jegyek visszaváltásáról azonban jó pár szervező még semmilyen módon nem tájékoztatta a vásárlókat, vagy olyan alternatív megoldást talált ki, amely hatalmas felháborodást keltett. A Lokál megtudta: indokolt esetben akár a bírósághoz is fordulhatunk a pénzünkért.

A koronavírus-járvány terjedésének megelőzése céljából a kormány döntése értelmében márciustól augusztus 15-ig az esküvőkön kívül tilos tömeges rendezvényeket tartani. A rendelet értelmében a legnagyobb hazai fesztiválok idén elmaradnak, néhány pedig a nyár végén lesz megtartva. A koncerteket is érinti a korlátozás. Nagy részüket sikerült új időpontra átszervezni, de volt olyan, amit kénytelenek voltak törölni.

A zenei eseményekre azonban jó páran már a vírus előtt megvették a jegyüket, akár százezres tételben is. A vásárlók egyetértenek azzal, hogy a járvány miatt ezen eseményeket jobb most nem megtartani, ugyanakkor szeretnék visszakapni a pénzüket. Jó pár szervező azonban még most sem jelezte feléjük, hogyan lehetséges ez, amely hatalmas felháborodást keltett.

Az egyik legnépszerűbb zenés szórakoztatóközpont próbált alternatív megoldást találni. Ők a visszaváltani kívánt jegyek áráért cserébe ugyanabban az összegben kupont ajánlottak fel, melyet fél évig náluk lehet beváltani. A jegytulajdonosok azonban ezt sem tartották korrekt megoldásnak, ők továbbra is követelik vissza a pénzüket.

Több olvasónk is jelezte felháborodását, így a Lokál felkereste Budapest Főváros Kormányhivatalát, hogy megtudja mi lehet a megoldás. – A koncert- és fesztiváljegyek vásárlására irányuló jogviták esetében a fogyasztó a békéltetőtestülethez fordulhat vagy bírósági eljárását kezdeményezhet. Az adott szerződést minden esetben egyedileg is szükséges vizsgálni, hiszen az eltérő rendelkezéseket tartalmazhat az elállásra vonatkozóan – válaszolták.

Kötelesek lennének minél hamarabb tájékoztatni

A 19 éves Noémi már decemberben megvásárolta ez egyik hazai fesztiválra a bérletét, a szervezők azonban még semmilyen tájékoztatást nem küldtek arról, hogyan is tudná visszakapni a pénzét, vagy esetleg jövőre áttenni a jegyét.

– A helyzetre való tekintettel az a fesztivál, ahova szerettünk volna menni, kérdőívet tett ki, ami alapján új időpontot tűztek ki. Én viszont nem szeretnék ezen részt venni, korainak tartom, hogy tömegbe menjek. Kicsit aggódom, mert eddig nem kaptam semmilyen tájékoztatást arról, hogy esetleg át lehet-e tenni jövőre a jegyet vagy visszakapni a pénzt, pedig szerintem kötelesek lennének minél hamarabb tájékoztatni, mivel nem két forint az, amit kifizettem. Én ideiglenesen elvesztettem az állásomat, és nem szeretném elveszíteni ezt a pénzt is.

Vissza akarom kapni a pénzemet!

– Egy májusi koncertre vettem jegyet, amit szeptemberi időpontra tettek át. Én viszont a helyzetre való tekintettel még nem tudom, hogy elmegyek-e. A szervezők kupont ajánlottak a jegy visszaváltására, ami szerintem felháborító. Vissza akarom kapni a pénzemet, mert ki tudja, hogy az elkövetkező időben fogok-e még odamenni, ha pedig nem, elvész a pénzem. Én fizettem egy szolgáltatásért, amit érthető okokból nem kaptam meg, ez esetben az lenne a helyes, ha visszaadnák az összeget. Van egy fesztiváljegyem is, amiről szintén semmilyen tájékoztatást nem kaptam – mesélte a 19 éves Viktória.

Olvassuk el az apró betűs részt!

A jegyünk hátulján vagy az alján mindig van egy apró betűs rész, amit általában senki nem olvas el, pedig hasznos információkat tartalmaz, többek között az ilyen esetekre is. A szervezők itt szokták feltüntetni, hogyan tudjuk visszaváltani a jegyünket, vagy vásárlóként milyen jogaink vannak, ha az eseményt nem az adott időpontban rendezik meg.