Erre van pénz? Dupla bérért mosták le az FKF emberei Karácsony graffitijét

Vasárnapi dupla bérért, plusz prémiumért hívtak be egy brigádot a fővárosi fenntartású céghez, hogy lemossák a pesti alsó rakpartról a főpolgármester és csapata szennyező graffitijét. A felkapart festék veszélyes hulladéknak minősül.

Karácsony Gergely „közös sétára” hívta szimpatizánsait a Lánchíd pesti hídfőjéhez vasárnap délelőttre, hogy együtt sétálgassanak a főpolgármester egyik fantazmagóriája, az úgynevezett „Budapest-adó” ellen – írta a Ripost.

A közös séta fénypontja az volt, amikor Karácsony festékszórót ragadott, és széles mosollyal az arcán felfestette az Id. Antall József rakpartra a „Stop Budapest-adó” feliratot. A graffiti a parlament irányába haladó sáv közepére került, körülbelül 8-10 méter hosszan. A nem létező adónem megállítására felszólító szöveget körbe tapsikolta a tüntetésen megjelent pár száz ember, majd az egészet otthagyták. A nap hátralévő részében senki sem járt a csodájára, már csak azért sem mert megállás nélkül zuhogott az eső.

Amúgy az úttestre valós festés a közlekedés rendjének megzavarását is jelenti, hiszen az autósok valamiféle jelzésnek is értelmezhetik a feliratot, ami balesethez is vezethet.

Karácsonyt figyelmeztethették erre, mert a főpolgármester, a rongálásnak is minősülő grafitizés után azonnali rendkívüli műszakot rendelt el, dupla, vasárnapi bérért a Fővárosi Közterület Fenntartónál, hogy eltüntesse a nyomokat. A Ripost értesülése szerint – a helyszínen dolgozó munkásokkal beszélgettünk – elhangzott, hogy „pénz nem számít” ezért sorra hívták telefonon a munkásokat, csak vállalják el a váratlan vasárnapi munkát.

A dupla béren túl még prémiumot is ígértek nekik, csak jöjjenek be dolgozni. A szokásosnál nagyobb pénz ígérete segített, este negyed 11-kor az Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) emberei speciális, méregdrága vegyszerekkel felfegyverkezve megjelentek a helyszínen és eltakarították a Karácsony-féle graffitit.

Először egy kukás- és egy kísérőautó érkezett, majd 8 ember drága, külföldről beszerzett vegyszerekkel megöntözte, aztán lapátokkal felkaparta az aszfaltról a festéksablonokat, amit később, mint veszélyes hulladékot külön pénzért elszállítottak.

Őket követte két kisteherautó, valamint másik két kísérőautó, majd újabb 8 munkás vegyszerekkel és magasnyomású mosóval eltávolította a kék festéket az útburkolatról. A munka szűk két óráig tartott, kicsivel éjfél előtt sikerült csak a betűket teljesen lemosni. Suvickolás közben a munkások – plusz pénz ide vagy oda – káromkodva szidták Karácsonyt, akit több alkalommal „idétlen hülyegyereknek” neveztek, aki miatt itt dolgozhatnak vasárnap este.

A lap megkérdezett egy szakértőt, szerinte a grafitti eltakarítása, a vegyszerekkel, a veszélyes anyag felkaparásával és elszállításával, a teherszállító autókkal a munkások dupla bérével, a prémiummal és annak közterheivel együtt akár 5-6 millió forintjába is kerülhetett a fővárosnak.