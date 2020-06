Ez igen! Igazi bombázókkal erősít a Life TV – Videó!

Extra

Lokál ,

Ezentúl egy szépségkirálynő és egy topmodell vezeti majd a Life TV időjárás-jelentését – számolt be a nagy hírről a Ripost.

Két szépség, Kocsis Korinna és Nagy Réka fogja vezetni heti váltásban a Life TV június 29-től induló, naponta több alkalommal jelentkező időjárás-jelentését.

A köpönyeg.hu szakmai támogatásával készülő műsor háziasszonyai a megszokott meteorológia adatok mellett számos érdekességet is megosztanak majd a nézőkkel. Válogatnak a portálra feltöltött izgalmas, időjárással kapcsolatos fotók és videók közül, és olykor olyan összefüggésekre is rávilágítanak, amelyek túlmutatnak a hagyományos időjárás-előrejelzéseken. Ha a barométer úgy áll, felhívják a figyelmet a frontok párkapcsolati hatására, és az sem kizárt, hogy az egyik legfontosabb kérdésben is segítenek a nézőknek: azaz, hogy milyen ruhát vegyenek fel az aznapi időjáráshoz igazodva.