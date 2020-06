Ez valami borzalom! Erre akadtak ki a VIII. kerületben – Videó!

Belföld

Lokál ,

Mocsok és fertő – megint ez jellemzi Józsefvárost az ott lakók szerint, a Ripost munkatársai is ezt tapasztalták a helyszínen. Azért „megint”, mert a kerület előző, fideszes vezetése az elmúlt évek során sok pénzt és energiát ölt abba, hogy a gettóként elhíresült kerületet rendbe tegye.

Évekig tartott, míg Budapest hírhedt kerülete, Józsefváros utcái méltóvá váltak egy világvároshoz. Tavaly ilyenkor még tisztaság és rend jellemezte, visszaszorult a bűnözés, felmentek az ingatlanárak. A lapot most azzal keresték meg a lakók, hogy mindez a múlté: megint tele van a városrész lumpenekkel, akik ott végzik a dolgukat, ahol eszükbe jut, az utcák megint büdösek, koszosak.

A Ripost munkatársai is körülnéztek a kerületben és meggyőződtek róla: a látvány valóban lehangoló. A szűkebb utcákban iszonyatos a bűz – látszik, hogy a házak falát és a járdát is árnyékszéknek nézik egyesek.

Az Auróra utcában kígyózó sor áll egy üvegvisszaváltó előtt, mások ott üldögélnek, fekszenek a járdán, a közterületen alkoholizálnak és nem ritkán egymásnak is esnek. De ugyanez a helyzet a parkokban, a játszóterekre pedig megint nem szívesen viszik a gyerekeket, mert gyakori látvány az eldobált injekciós tű és a homokozót is másra használja némelyik felnőtt, mint ami a rendeltetése.

Csótány mászott fel az ablakon

Az Auróra utcában élő Lendvai Ferenc és családja kétségbe van esve: a házuk aljában működő üvegvisszaváltó vonzza a lumpeneket.

„Pikó András polgármesternél is többször jártam, hívtam már a közterület-felügyelőket, a rendőrséget, de még a NÉBIH-et is. El vagyunk keseredve, mert volt, hogy több százezer forintot kellett költenünk csótányirtásra – a szakember megmondta, hogy az utcáról jöhettek. Gondolkoztunk rajta, hogy elköltözünk, de ki venné meg ezt a lakást, ha meglátja, mi van itt?” – kérdezte a lap munkatársától megtörten a férfi, aki meg is mutatta, hogy miről beszél. A Ripost munkatársi felkísérték a lakásba: már a lépcsőházban irtózatos volt a bűz, Ferencék lakásában pedig tisztán lehetett hallani az üvegvisszaváltónál sorban állók vitáját.

A korábbi városvezetés rendet tartott

Kistamás Elvira néhány házzal odébb lakik, de szerinte az egész kerületet érinti a probléma.

”A korábbi városvezetés sokkal jobban rendet tartott. Sokkal sűrűbben járőröztek a közterület-felügyelők, nem csak a rendőrök. Most hiába szólunk, az önkormányzatnál, ez senkit sem érdekel. Mi meg mocsokban járunk az utcán. Engem nem érdekel a politika, de nem hiszem el, hogy ezt a problémát ne lehessen kezelni, mert korábban sikerült” – mondta a Ripostnak felháborodva a fiatal nő. Hozzátette: nagyon félti a családját, a gyermekeit, attól is tart, hogy valamilyen fertőzést összeszednek az utcán.

A takarítónő nem győzi, ki van borulva

Az egyik társasház takarítója, Gyüre Lászlóné Kőszegi Mária is ki van borulva, hiszen például az üvegvisszaváltó előtti járdát neki kell takarítania, mivel az a társasházhoz tartozik.

”Az is előfordult, hogy bepiszkolták a kocsimat, behorpasztották a karosszériát, ahogy nekidőltek – számolt be a lapnak az elkeseredett férfi, aki cukorbeteg, ezért a járvány idejét önkéntes karanténban töltötte, de még szellőztetni sem tudott a bűz és a hangoskodás miatt„ – panaszolta a férfi a portálnak.