Ezekben az országokban észleltek újabb gócpontokat!

Külföld

MTI ,

Világszerte meghaladta 9 milliót az igazolt koronavírusos fertőzöttek száma, Brazíliában és Indiában erőteljesen terjed a járvány, az Egyesült Államokban, Kínában és a Covid-19 által erőteljesen sújtott országokban újabb gócokat észlelnek. A SARS-CoV-2 nevű vírus okozta betegség szövődményeiben a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint hétfő estig több mint 469 ezren hunytak el.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója hétfőn kijelentette, hogy a koronavírus-járvány sokkal több egészségügyi krízisnél, gazdasági és társadalmi válságról van szó, egyes országokban pedig politikairól is. Leszögezte, hogy a járvány átpolitizálása súlyosbította a helyzetet. A főigazgató úgy vélte, hogy a legnagyobb fenyegetést már nem a vírus, hanem a globális szolidaritás és vezetés hiánya jelenti. A főigazgató felszólította a kormányokat és vállalatokat, készüljenek fel további járványokra is, amelyek “bármelyik országban, bármikor kitörhetnek, és emberek millióit ölhetik meg, mert nem vagyunk rá felkészülve”.

A WHO főigazgatója elmondta, hogy a következő nagy kihívás a súlyos állapotban lévő koronavírusos betegek halálozási kockázatát egy brit kutatás szerint csökkentő dexamethasone nevű gyógyszer gyártásának és forgalmazásának a növelése.

A koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások március végi bevezetése óta nem mért mélypontra csökkent az újonnan kimutatott fertőzések és a halálesetek napi száma Nagy-Britanniában. Hétfőre egy nap alatt 15 koronavírus-beteg halálát regisztrálták. Ez a legalacsonyabb napi halálozási adat azóta, hogy március 23-án érvénybe léptek a járvány megfékezését célzó intézkedések. Nagy-Britanniában eddig 42 647 olyan beteg halt meg, akinek szervezetében szűrővizsgálattal kimutatták az új koronavírus jelenlétét.

Egy nap alatt 958 új fertőzést azonosítottak, így 305 289-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma.

Olaszországban hétfőre huszonhárman haltak meg a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta betegségben, ez a legalacsonyabb adat március óta. A járvány február 20-i kitörése óta Olaszországban a Covid-19-betegségnek 34 657 halálos áldozata van. Az aktív fertőzöttek száma hétfőn 20 637 volt, 335-tel kevesebb, mint az előző nap. Az elmúlt 24 órában a kórházban ápolt páciensek száma 2038-ra csökkent, az intenzív osztályokon ápoltaké pedig 148-ról 127-re. 183 426 fertőzött gyógyult fel a betegségből.

Spanyolországban, ahol a fertőzöttek száma 246 272, a haláleseteké pedig 28 323, vasárnap oldották fel az egészségügyi szükséghelyzetet, és a héten döntenek arról, hogy engedélyezik-e az Európán kívüli országok állampolgárainak beutazását. Salvador Illa egészségügy-miniszter közölte, hogy újabb kisebb gócokat fedeztek fel, de kézben tartják a helyzetet.

Mintegy száz nap elteltével először a hétvégén nem történt a koronavírus-járványhoz köthető haláleset Hollandiában. A kórházakban Covid-19 betegséggel kezeltek száma kevesebb, mint 300. Intenzív ápolásban 57 ember részesül, ez a szám negyedére csökkent a járvány csúcspontján kezeltek számához képest. Hétfőre újabb 91 ember szervezetében mutatták ki a korokozó jelentlétét, így az összes azonosított fertőzés száma átlepte a 49 és félezret.

Kismértékben nőtt az aktív betegek száma Ausztriában, az egészségügyi minisztérium adatai szerint hétfőn 449 fertőzöttet tartottak nyilván, 14 százalékkal többet, mint egy héttel korábban.

Nem csökken az új koronavírussal fertőzöttek száma Horvátországban, sőt új járványgóc alakulhat ki az észak-dalmáciai Zárában (Zadar) egy teniszverseny miatt, amelyen kiderült, hogy Grigor Dimitrov bolgár teniszező koronavírussal fertőzött. A válságstáb jelentése szerint Horvátországban csütörtökön és pénteken egyaránt tizeneggyel, szombaton tizenkilenccel, vasárnap tizennyolccal, hétfőn ismét tizenkilenccel nőtt az új fertőzöttek száma, elérve a 2336-at. Nem regisztráltak új halálesetet, így a járvány áldozatainak száma 107 maradt.

A szomszédos Szlovéniában a kormány hétfői jelentése szerint az elmúlt 24 órában eggyel, 1521-re nőtt az új koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek száma. Új halálesetet nem regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma 109 maradt.

Hétfőn ismét kötelezővé tették a védőmaszk viselését a zárt nyilvános tereken Bulgáriában, miután az utóbbi héten felgyorsult a koronavírus-járvány terjedése az országban.

Oroszországban május 25. óta először csökkent száz alá a Covid-19-járvány miatt egy nap alatt elhunytak száma. A halálozások száma az elmúlt nap alatt 95-tel 8206-ra nőtt. Országos szinten a regisztrált fertőzöttek száma 7600-zal 592 280-ra emelkedett.

Izraelben nagyobb bírsággal sújtják majd azokat, akik nem viselnek maszkot, a hatóságok így próbálják megfékezni az ismét egyre jobban terjedő koronavírus-járványt.

Vesztegzár alá helyeztek az üzbég fővárosban, Taskentben hétfőn több tucat, a koronavírusos esetek magas száma miatt kijelölt, úgynevezett vörös zónát. A zónákba a ki- és bejárást ellenőrzőpontok segítségével fogják korlátozni. közép-ázsiai ország május óta fokozatosan és szelektíven lazított a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokon, vörös, sárga és zöld zónákra felosztva az ország területét a fertőzöttek számának függvényében. A 34 milliós Üzbegisztán 2,5 millió lakosú fővárosából és környékéről jelentették az eddigi 6358 fertőzött túlnyomó többségét, akik közül 19-en hunytak el a kórban.