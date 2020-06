Ezektől a műanyagoktól búcsúzunk jövő nyáron

Extra

Holló Bettina ,

Jövő nyáron tilthatják be az egyszer használatos műanyagokat, köztük a fültisztító pálcikákat, az evőeszközöket, tányérokat, poharakat, egyes ételtárolókat, a szívószálakat és a léggömbpálcikákat. Ezeknek a termékeknek már most is létezik a piacon környezetbarát alternatívája, a széles körű elterjedéshez évi 10 milliárddal a kormány is hozzájárul.

Fontos tudnivalók

A klímavédelmi akcióterv részeként 2021 nyarán megkezdődik az egyszer használatos műanyag termékek kivezetése.

Ilyen terméknek számítanak az egyes ételhordók, poharak, evőeszközök, keverők, tányérok, szívószálak, léggömbszárak, fültisztító pálcikák, illetve a 15–50 mikron közötti, nem lebomló anyagból készült zacskók.

Erre azért van szükség, mert egy kutatás szerint a tengerpartokon, óceánokban lévő hulladék 80 százaléka műanyag, annak 70-75 százaléka egyszer használatos műanyag.

A gyártóknak új alapanyagok, alternatíva után kell nézni.

A új technológiák kifejlesztése az iparági szereplőknek komoly költséget jelent, ezért a kormány 10 milliárd forintos éves támogatási konstrukciót biztosít számukra.

A klímavédelmi akcióterv legközelebb megvalósuló része az, hogy július 1-jén megkezdődik az illegális hulladéklerakók felszámolása, és ekkortól a hulladékgazdálkodási hatóság is létrejön.

Szívószálak

Műanyag helyett papír vagy fém szívószálat kell majd használnunk.

Léggömbpálcák

A gyerekeknek búcsúzniuk kell a műanyag léggömbpálcáktól, a héliumos lufit ezentúl madzagra, szalagra kell kötni.

Poharak

Viszlát, műanyag pohár! Helló, papír és fém!

Evőeszközök

Műanyag evőeszközök helyett éljen a fa és a fém.

Tányérok

Az eldobható műanyag tányérok helyett papír- vagy üvegtányérokat használhatunk.

Keverőpálcák

Bár a műanyag keverő apróságnak tűnik, nagy mennyiségben hihetetlenül szennyezi a környezetet. A faváltozat szerencsére már most is elterjedt, de jövő nyártól csak az lehet forgalomban.

Ételhordók

A polisztirolhabból készült ételhordók hamar átáznak. Ezáltal szennyezetté válnak, ami lehetetlenné teszi az újrahasznosításukat. Emiatt ettől is búcsúznunk kell jövőre.

Fültisztító pálcika

Miért ne lehetne fából a fültisztító pálcika?

Csomagolóeszközök

Vannak olyan termékek, mint például a darált hús, amelyeket ha papírba teszünk, az hamar átázik. Ezért a vékony nejlonzacskók megmaradnak, viszont a kis nedvességtartalmú zöldségek és a pékáruk esetében használjunk inkább papírzacskót!

Zacskók

A boltban vásárolt termékeket a jövő évtől nem tehetjük 15–50 mikron közötti, nem lebomló zacskóba. A legtöbb helyen már most is papírtáskákat, vászonszatyrokat ajánlanak a vásárlók figyelmébe.