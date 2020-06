Fékezés nélkül csapódott a munkaterületbe egy autós az M0-son – Videó!

Belföld

Lokál ,

Úton zajló munkálatok miatt bevezetett sebességkorlátozás és előjelzések figyelmen kívül hagyása, becsapódás a munkaterületbe, vészvillogó használatának mellőzése, tolatás az autópályán, a baleset után a helyszín elhagyása. Ezek külön-külön is súlyos hibák, ráadásul az imént felsoroltakat mind egyetlen esetnél követte el egy sofőr pár nappal ezelőtt az M0-ás autóúton a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkaterületének környezetében. Ismét csak a szerencsén múlt, hogy személyi sérülés nem történt. Az esetet rögzítette a társaság új kamerarendszere.

Az elmúlt időszak heves esőzései miatt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szigetszentmiklósi mérnökségének munkatársai 2020. június 22-én az M0-ás autóút elválasztósávjának vízelvezetőit takarították, szabályosan kiépített mozgó forgalomterelés mellett. A munkaterület kezdetét egy tehergépjárműhöz kapcsolt ütközési energiaelnyelő berendezéssel jelölték. A munkaterület kezdete előtt már 2 kilométerrel az autósok figyelmét változtatható jelzésképű táblán hívták fel a belső sávban végzett munkálatokra és az ideiglenesen bevezetett 60 kilométer/órás sebességkorlátozásra, továbbá terelőkúpokkal is jelölték a közeledő munkaterületet.

Egy személygépkocsi minden előjelzést és a sebességkorlátozást figyelmen kívül hagyva a belső sávban haladt nagy sebességgel és csak az utolsó pillanatban vette észre a munkaterületet és az ott dolgozókat védő ütközési energia elnyelő modullal felszerelt narancssárga teherautót, ekkor már késő volt, ezért belecsapódott a szerkezetbe. Bár az ütközés előtti pillanatokban bekapcsolta vészvillogóját, a becsapódás után nem használta tovább, hanem hátratolatott pár métert, miközben a felvételen jól látható, hogy egy másik autó közeledik ugyanabban a sávban, aki szerencsére időben sávot tudott váltani, így nem történt újabb ütközés. Ezek után a sofőr kiszállt az autóból láthatósági mellény nélkül és nem tette ki az elakadásjelző háromszöget sem. A munkagépben az ütközés pillanatában szerencsére éppen nem tartózkodott senki, ezért személyi sérülés nem történt, a sofőrt és a munkaterületet is megvédő ütközési energia elnyelő szerkezet viszont használhatatlanná vált. Miután a balesetet okozó autós nem talált a munkagépnél senkit – a sofőr is a munkaterületen dolgozott -, mintha mi sem történt volna, visszaszállt az autóba, ismét tolatott, ami gyorsforgalmi úton fokozottan balesetveszélyes és elhajtott a helyszínről. A Magyar Közút munkatársai pedig csak később vették észre az okozott kárt. A személyautóra a rendszám alapján nemzetközi körözés van érvényben, a társaság pedig a szerződött biztosító partnerén keresztül igyekszik gondoskodni a létfontosságú szerkezet mihamarabbi pótlásáról.

A felvételen egyébként jól látszik, hogy a kihelyezett 60 kilométer/órás sebességkorlátozást szinte egy jármű sem tartja be, 80-110 kilométer/órás sebességgel haladnak el közvetlenül a közutas dolgozók mellett. A Magyar Közút, munkatársainak védelme érdekében tesztjelleggel már elkezdte felszerelni a munkaterületeket védő ütközési energia elnyelő szerkezeteket olyan kamerákkal, ami ezt a balesetet is rögzítette, és amely méri az elhaladó járművek sebességét. Továbbá digitálisan változtatható jelzésképű táblákkal is ellátják ezeket a szerkezeteket, hogy mindig a legfrissebb információkat kaphassák a közlekedők. A társaság ezt a komplex és innovatív rendszert országosan szeretné kiterjeszteni és a gyorsforgalmi utakon minden munkavégzésnél alkalmazná, ezzel is hozzájárulva a biztonságos munkavégzéshez és a szabálytalanul haladó járművek kiszűréséhez. Ezen felül egy újabb programként az útellenőrzési rendszer digitalizációjához kapcsolódóan az útellenőri autókba is kerülnek majd fedélzeti kamerák.