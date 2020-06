Fél évig még él a hiteltörlesztési moratórium

Belföld

MTI ,

Még fél évig él a hiteltörlesztési moratórium, és a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet feloldásától függetlenül is ki-, illetve be lehet lépni a rendszerbe – írta keddi számában a Magyar Nemzet, hozzátéve, nem biztos, hogy az adósoknak most is ugyanúgy érdemes mérlegelniük a helyzetet, mint két-három hónappal ezelőtt.

Az európai szinten egyedülálló hiteltörlesztési moratóriumot a veszélyhelyzet kihirdetése után egy héttel, március 18-án megjelent rendelet tette lehetővé. A törlesztési szünet december 31-éig tart, de időtartamát a kormány bármikor meghosszabbíthatja. A veszélyhelyzet feloldása nem változtat a moratórium feltételein.

A lakossági és vállalati hitelekre vonatkozó törlesztési moratórium azoknak segít, akik átmenetileg elestek a bevételeiktől, és nagy terhet jelentene számukra a törlesztőrészlet fizetése. A moratórium alatt a részleteket nem kell kifizetni, az így felgyűlt kamattartozást a bankok nem tőkésíthetik, ráadásul az ügyfél nem kerül a Központi Hitelinformációs Rendszer negatív adóslistájára, ami évekre elvágná a hitelfelvétel lehetőségétől.

A Magyar Nemzet idézte Veres Patrikot, a Bank360.hu szakértőjét, aki szerint érdemes visszatérnie a rendszeres hiteltörlesztéshez annak, akinek stabilizálódott az anyagi helyzete. Az elmaradó összegeket ugyanis 2021 januárjától el kell kezdeni visszafizetni azzal a feltétellel, hogy az eredetileg vállalt törlesztőrészletnél nem lesz magasabb a havi befizetési kötelezettség. Ez egyszersmind azt is jelenti, hogy a visszafizetés kitolódik, és akár hónapokkal, sőt több mint egy évvel is meghosszabbodhat a futamidő, ami ráadásul akár a hitel drágulásához is vezethet.