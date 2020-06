Figyelem! Első és másodfokú figyelmeztetések a felhőszakadás miatt

Belföld

MTI ,

Csütörtökre is első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki a felhőszakadás veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Nógrád megyében van másodfokú, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Zala megyében elsőfokú figyelmeztetés felhőszakadás veszélye miatt.

Emellett zivatarveszély miatt az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Azt írták: a Duna vonalában lévő zivatar továbbra is életben marad, emellett a Nyugat-Dunántúlon, a Duna-Tisza-közén és a délkeleten lévő záporos gócok is zivatarrá fejlődhetnek. Csütörtökön is az ország nagy részén zivatarok várhatók (a nap második felében legnagyobb számban és intenzitásban, elsősorban keleten). A zivatarokat főként felhőszakadás kíséri (rövid idő alatt lehulló jellemzően 30-50 milliméter csapadékkal, de keleten akár több is eshet), emellett, kisebb eséllyel, 60-80 kilométer/óra feletti szél, illetve jégeső is társulhat hozzájuk.

Az előrejelzés szerint a legmagasabb hőmérséklet 22-26 Celsius-fok között alakul. Késő estére 14-20 fok közé hűl le a levegő.