Fodor Zsóka: Nem szórtam a pénzt, így most van miből élnem

Fodor Zsóka a járvány miatt októberig biztosan nem állhat színpadra, így kénytelen a tartalékaiból élni. A színésznő igyekszik a helyzet pozitív oldalát nézni és hasznosan eltölteni a kényszerpihenőt.

A koronavírus miatt rengeteg előadóművésznek szűnt meg ideiglenesen a munkája és ezzel a biztos bevételei. Így van ezzel Fodor Zsóka is, akinek szerencsére nem okoz nehézséget a kialakult helyzet. A 78 éves színésznő hosszú évek óta tudatosan tesz félre bevételeiből, most ezekből él. Március óta ugyanis nincsenek előadásai, és ez legalább októberig így is marad.

„Ahogy rengeteg kollégám, úgy én is a tartalékaimból élek. Sok színész került mínuszba. Nekem például március óta nem voltak előadásaim, összesen kilenc maradt el. Természetesen ezeket októberben bepótoljuk, de addig még bevétel nélkül maradok. Szerencsére fel voltam készülve a hasonló helyzetekre, nem szórtam a pénzt, így most van miből élnem” – mondta a Ripostnak. A színésznő igyekszik a jó oldalát nézni a kényszerpihenőnek, és hasznosan eltölteni a szabadidejét.

„Nem panaszkodom. Nagyon jó helyem van Pécsett, és erre a pihenésre is szükségem volt már. Most van időm azokra a dolgokra, amelyekre a munka mellett nem maradt. Rengeteget kirándulok a Mecsek környékén, olvasok, tévét nézek, alszom. Ha pedig szeretnék valami finomat enni, akkor meglátogatom a közeli kifőzdét” – tette hozzá Zsóka, akit barátai is rendszeresen meglátogatnak.