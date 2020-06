Fokozatos nyitás a cél a magyar-német idegenforgalmi kapcsolatokban

Belföld

MTI ,

A kétoldalú turizmus beindításának lehetőségeiről egyeztetett Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és Thomas Bareiß, a német szövetségi gazdasági minisztérium parlamenti államtitkára kedden – tájékoztatta az MTI-t az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

A szaktárca közleménye szerint az online megbeszélésen elhangzott: Németország Magyarország legfontosabb forráspiaca, az elmúlt évtizedben a német vendégek száma ötödével nőtt. A kétoldalú kapcsolatok újbóli megerősödésére adhat okot, hogy a koronavírus-járvány lecsengése után a szakmai várakozások szerint a saját szervezésű utazások számának jelentős növekedésére lehet számítani.

Az online egyeztetés Palkovics László és Peter Altmaier német gazdasági és energetikai miniszter májusi tárgyalásának folytatásaként valósult meg, a Magyar Turisztikai Ügynökség képviselőinek részvételével.

Az ITM adatai szerint a turizmus teljes hozzájárulása a magyar GDP-hez tavaly meghaladta a 10 százalékot, a vendégéjszakák száma 2010 óta 60 százalékkal nőtt. Az összesen 31,3 millió éjszakai tartózkodásból több mint kétmillió a hazánkba látogató 624 ezer német turistához kötődött 2019-ben. Az eredményhez hozzájárult, hogy az elmúlt évben a legnagyobb német városokból heti 179 járattal volt elérhető Magyarország.

Palkovics László elmondta: a nyári időszakban a rugalmasság és a biztonság a legfontosabb döntési szempontok közé tartozik majd az utazni hajlandó emberek számára. Ennek megfelelően a határok megnyitásával növekedhet a Magyarországra saját szervezésben, autóval vagy vonattal érkező német turisták száma is.

A miniszter kifejtette: a magyar kormány a Gazdaságvédelmi akciótervben 600 milliárd forinttal támogatja a vírusválságban elsőként és leginkább érintett szektor, a turizmus vállalkozásait, a szolgáltatók beruházásait. 2020 végéig felfüggesztették az idegenforgalmi adót, a magyarországi szálláshelyek teljes körű megújítását célzó Kisfaludy program befejező szakaszában további 150 milliárd forintot biztosítanak fejlesztésekre.

A felek kitértek a mindkét ország gazdaságában és a kétoldalú együttműködésekben is meghatározó járműgyártás jövőjével, kilátásaival kapcsolatos kérdésekre is. Palkovics László hangsúlyozta, hogy a szektor mielőbbi talpra állítása a kiterjedt beszállítói láncok miatt is kiemelt fontosságú a vírusválság utáni újraindulásban. A magyar tárcavezető jelezte: megfontolásra érdemes lehet az ágazat szereplőivel szemben támasztott szigorú környezetvédelmi követelmények bevezetését a munkahelyek megtartása érdekében ésszerűbben ütemezni.