Fontos hírek mozirajongóknak! Így tér vissza a Cinema City

Jelentős magyar filmkínálattal és egyes mozikban rövidebb nyitvatartással indítja újra a mozizást a Cinema City fővárosi és vidéki filmszínházaiban július 2-tól – írta a mozihálózat közleményében.

A Cinema City júliusi programjában kiemelt szerepet kapnak majd a magyar filmek, így újra műsorra tűzik többek között Szabó István Zárójelentés című filmjét, Básti Juli, Tenki Réka és Mészáros Béla főszereplésével a Seveled című alkotást, illetve a Vad erdők, vad bércek – A fantom nyomában természetfilmet is.

Moziműsor és újdonságok

A magyar és európai filmek mellett a márciusi filmkínálat is visszakerül a műsorra, így többek között a Bad Boys – Mindörökké Rosszfiúk, a Dolittle, a Bloodshot, a Sötét vizeken, vagy Guy Ritchie rendezésében, az Úriemberek. Újdonságként érkezik Jessica Chastain főszereplésével az AVA vagy a Juliette Binoche nevével fémjelzett Hogyan legyél jó feleség? francia vígjáték is. A Cinema City emellett tervezi tematikus Star Wars mozimaraton szervezését is.

Az újranyitás után az év második fele a hollywoodi kasszasiker filmek jegyében telik majd. A formátumokban is gazdag moziélményt Christopher Nolan TENET sci-fi-je, a Disney stúdió élőszereplős Mulan filmje, a Gal Gadot főszereplésével készült Wonder Woman 1984, a Magyarországon forgatott Fekete özvegy, a 25. Bond film vagy Tom Cruise Top Gun: Maverick című filmje teszi majd teljessé. A mozi részletes programja június 26-tól érhető el, minden információ megtalálható lesz a cinemacity.hu weboldalon.

Biztonságos mozizás

A járványhelyzet enyhülése mellett a mozihálózat továbbra is kiemelten kezeli a munkatársai és a nézők biztonságát és egészségét, ezért:

a jegyrendszer az egyes tranzakciók között automatikusan kihagy majd egy helyet,

minden munkatárs maszkban dolgozik majd,

folytatja a közösségi terek, így a lobbyk, mosdók, termek rendszeres takarítását, fertőtlenítését és a mozik területére kézfertőtlenítőt helyez ki,

a Cinema City Aréna VIP-ban az önkiszolgálás helyett munkatársak szednek a vendégeknek a felszolgált ételekből.

A Cinema City emellett kéri, hogy aki bármilyen betegség tüneteit észleli magán ne menjen közösségbe.