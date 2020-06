Fuccsba ment Harry és Meghan üzlete

Extra

Lokál ,

Rosszul áll a szénája Harry hercegnek és Meghan hercegnének. A királyi családból házaspár egyelőre nem találja a helyét Kanadában, és a helyi hivatal is keresztbe tett az üzletüknek.

Harry herceg és Meghan hercegné január elején jelentették be, hogy kilépnek a királyi család kötelékéből, Kanadába költöznek, és anyagilag is függetlenednek. Úgy döntöttek, hogy kisfiuk, Archie után nevezik el új cégüket, az Archewell márkanévre azonban nem kapták meg az engedélyeket. Mint kiderült, a tevékenységi kör megadásával is gondok akadtak, nem igazán értik a helyiek, hogy mit keresnek Kanadában.