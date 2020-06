Gólyahír! Örömhírt jelentettek be

Extra

Kiss Nóra ,

Ikrei után újra várandós Kollányi Zsuzsi. Az énekesnő már a hatodik hónapban van, és ismét kisfiút vár. Nemcsak ő jelentette be a napokban, hogy bővül a családjuk, Rókusfalvy Liliékhez szintén idén kopogtat majd a gólya.

Kollányi Zsuzsi 2018 augusztusában adott életet ikerfiainak, Bencének és Bálintnak. Az énekesnő most közösségi oldalán elárulta: újra babát vár.

„Na szóval, belecsapok: bemutatom nektek Bogdánt. Itt lakik bent már 6 hónapja, és szépen növekszik tovább. Tudom, nem ilyenkor illik »bejelenteni« egy kicsike érkezését, de az első három hónap titoktartás után jött a karantén, amikor azt éreztem, a sok elveszett állás és milliók aggodalma közepette ez maradhat egyelőre a mi dolgunk, hogy bővülünk. De most már jobb a hangulat hála Istennek, sok minden a régi kerékvágásban mehet, én is szívesen hordanék szűk, dögös kismamarucikat, és nagyon boldogok vagyunk a kisfiúnk miatt, így azt gondoltam, ideje megosztanom veletek” – számolt be boldogságáról Zsuzsi.

Rókusfalvy Lili kislányt hord a szíve alatt

A Duna Televízió műsorvezetőjének családja is bővül. Lili hároméves kisfiának, Boldizsárnak ugyanis hamarosan tesója születik. „Szerintem a kislányunk már most tudja milyen szerencsés, hogy ilyen bátyja van, mint Boldi” – jelentette be az örömhírt a Lili.