Gyász! Elhunyt az egykori Pointer Sisters énekese

Élete 70. évében elhunyt Bonnie Pointer, az egykori Pointer Sisters amerikai rhythm and blues együttes énekese.

A többszörös Grammy-díjas együttes legismertebb dalai közé tartozik a Jump (For My Love) és az I’m so Excited.

“Családunkat lesújtotta a hír. Testvéreim és az egész Pointer család nevében kérem, imádkozzanak értünk ezekben az időkben” – mondta Anita Pointer.

Bonnie és testvére, June eredetileg duóban kezdtek el énekelni, kettősükhöz csatlakozott később Anita és Ruth. A Pointer Sisters az 1970-es években vált ismertté, első három Grammy-díjukat 1975-ös Fairytale című dalukért kapták.

Bonnie két évvel később elhagyta a csapatot, hogy szólókarrierbe kezdjen, a Pointer Sisters azonban tovább folytatta sikereit az 1980-as években, 1994-ben pedig csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán.

Anita és Bonnie ez év elején dalt adott ki 2006-ben elhunyt testvérük, June emlékére.

Ruth az egyetlen testvér, aki még mindig fellép Pointer Sistersként lányával, Issával és unokájával, Sadakóval.