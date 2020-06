Hemzsegnek a patkányok Budapesten

Belföld

Budapest hat kerületéből jelentettek már súlyos patkányinváziót a lakók, a Ripostnak is többen beszámoltak arról, hogy egyre gyakrabban látnak rágcsálót. Ennek több oka is lehet, összefügghet a járvánnyal, egy biztos: valamit tenni kell, méghozzá sürgősen!

Karácsony Gergely tavaly még a szívén viselte a budapesti patkányhelyzetet. 2019 májusában azzal vádolta az akkori főpolgármestert, Tarlós Istvánt, hogy egy arra alkalmatlan céget bízott meg a patkányirtással a régi bevált cég helyett. Hamar kiderült, hogy maga Karácsony is megszavazta a váltást a közgyűlésben. A zuglói önkormányzat ülésén benyújtott javaslatában egyenesen azt állította: Budapesten közegészségügyi vészhelyzet van a patkányok miatt. Szeptemberben, az önkormányzati választások kampányában rendkívüli budapesti közbeszerzési bizottsági ülés összehívását kezdeménye, azt állítva, hogy a budapesti patkányirtás felülvizsgálatára van szükség.

Azóta azonban, amióta megválasztották főpolgármesterré, egyszer sem hallottunk arról, hogy most, amikor már van rá módja, mit intézett. Nem is zavart ez senkit addig, amíg újra meg nem jelentek a patkányok, méghozzá tömegével! Teljesen érthetetlen, hogy most Karácsony Gergelynek miért nem fontos ugyanaz a kérdés. Most miért nem akar rendkívüli közgyűlést összehívni? Most miért nincs Budapesten közegészségügyi veszélyhelyzet? Most miért nem alkalmatlan a városvezetés? – írja a lap.