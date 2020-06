Belföld Tatabánya

Kerékgyartó György ,

Dunaújváros – Éppen hét esztendővel ezelőtt, 2013. június 10-én hirdetett ki a Belügyminisztérium 12 Duna menti járásra vészhelyzetet. A tetőző Duna mindenütt védekezésre kényszerítette az itt élőket. A viharok miatt megduzzadt az Alsó-foki-patak vize is, ezért az áradás Dunaújváros belső területeit is veszélyeztette. A kemény napokra emlékezve az I love Dunaújváros közösségi oldal tett közzé néhány képet, további felvételek találhatók a küzdelmes órákról a város hivatalos honlapján is.