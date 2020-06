Hivatalos bejelentés szerint véget ért a kelet-kongói ebolajárvány

Külföld

Hivatalos bejelentés szerint véget ért a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részében két éve kitört ebolajárvány.

“A mai nap a válság végét ünnepeljük” – jelentette ki csütörtökön az ebolajárvány elleni kongói erőfeszítéseket vezető Jean-Jacques Muyembe mikrobiológus.

Matshidiso Moeti, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) afrikai régióért felelős igazgatója szerint az egyik legfontosabb tanulság az volt, hogy a lakosságot is be kell vonni a járvány elleni küzdelembe. Mint mondta, mindez a koronavírus-pandémia szempontjából is rendkívül fontos.

Az ország keleti részén 3463 ember fertőződött meg ebolával, közülük 2280-an elhunytak a kórban.

Az ország túlterhelt egészségügyi rendszere egyébként egyszerre több járvánnyal is kénytelen megbirkózni: nyugaton egy újabb ebolajárvány tört ki eddig legalább 17 esettel és 11 halottal, a kanyaró több mint hatezer emberéletet követelt, a koronavírusnak pedig 142-en estek áldozatul, a fertőzöttek száma meghaladja a 6400-at.

“Továbbra is rendkívül aggasztó a gyenge egészségügyi ellátórendszer és annak infrastruktúrája” – közölte Louis Dorvilier, a Welthungerhilfe német élelmezési segélyszervezet országigazgatója.

Benoit Munsch, a Care nevű nemzetközi segélyszervezet országigazgatója pedig felhívta a figyelmet arra, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, ahol a járvány pusztított, sok szorulnak rá élelmiszersegélyre, tiszta ivóvízre, illetve fedélre a túléléshez. “A nagy médiafigyelmet kapott egészségügyi válságok eltörpülnek emellett” – hangoztatta.

Az ebolavírust 1976-ban, a Kongó keleti felében található Ebola folyó melletti településeken először észlelték, azóta ez volt a 11. nagyobb járvány.

Az ebola természetes hordozói egyelőre nem ismertek, a legvalószínűbb terjesztői denevérek lehetnek. A kór fertőzött ember vagy állat vérével vagy testnedvével való közvetlen érintkezéssel terjed. A betegség hasmenéssel, súlyos vérzéssel jár, a halálozási arány egyes esetekben akár 90 százalékos is lehet.