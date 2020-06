Hollywoodi sztárokkal töltötte a karantént Vastag Csaba

Extra

Vastag Csaba az elmúlt heteket is munkával töltötte. A Life TV Helló, Hollywood! riportereként videóhívásban interjúzott a világsztárokkal, akik otthonaikba is betekintést engedtek.

„A koronavírus-járvány ugyan megnehezítette a munkánkat, de a modern technika segítségével, ha lehet így fogalmazni, még a korábbinál is exkluzívabb tartalmakkal várjuk a nézőket. A világsztárok, akikkel az interjúk készülnek, más lehetőségek híján, az otthonaikból jelentkeznek. Számunkra is meglepő volt, hogy milyen tartalmas és érdekes beszélgetések születnek az internet segítségével. Nicole Kidman például a háza egyik kis eldugott szegletéből, egy visszafogott ingben jelentkezett. Sőt üzent is Magyarországnak, a magyaroknak, hisz nagyon szereti hazánkat” – mesélte az Origónak Csaba, aki a karantén alatt a zenéléssel sem hagyott fel. Utcai koncerteket adott egy busz tetejéről a lakótelepek és az idősotthonok lakóinak.