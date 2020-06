Horror! Miután a nő megszült a férfi nejlonzacskóba tette a kicsit és a lomok közé tette

Belföld

Lokál ,

Elképesztő gyilkossági ügyet sikerült megoldaniuk a rendőröknek.

A Police.hu oldalán ismertették, hogy a Petőfi Attila vezérőrnagy által vezetett csapat ismét két régi aktát vett le a polcról, majd nemcsak leporolták, hanem meg is oldották az ügyeket.

– A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság bűnü­gyi osztálya 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt ismeretlen tettes ellen folytatott eljárást 2004-ben – magyarázta Hajdu Krisztián őrnagy, kiemelt főelőadó.

A nyomozást 2004. szeptember 24-én rendelték el egy Péteri községhez tartozó szeméttelepen talált élettelen csecsemő ügyében.

– Guberálók jelezték a rend­őrségnek, hogy egy nejlonzacskóban csecsemőholttestre leltek a szemétbánya egy lecsupaszított részén. A helyszíni szemle, majd később a boncolás is megállapította, hogy az érett, életképes, fiú újszülött halálát magára hagyás, kihűlés és részben fulladás okozta. Az ügyben többirányú szakértői és adatgyűjtő tevékenységet folytattak a kollégák, ennek ellenére sem tudták a csecsemő édesanyját felkutatni, illetve a bűncselekmény helyét, idejét, részleteit megismerni. A nyomozást, az elkövető kilétének ismeretlensége miatt, 2004. november 23-án felfüggesztették. Munkatársaimmal 2020-ban áttekintettük és újraértékeltük az ügyben keletkezett dokumentumokat. Ismételten elemeztük a tudomásunkra jutott információkat, majd április 23-án elrendeltük a nyomozás folytatását. A vizsgálat során feltérképeztük a 2004. január 1. és december 31. között Péteriben élt, állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező, szülőképes nőket. Az elsődleges vizsgálat 440 asszonyt érintett, majd innen tovább szűkítettük a kört. A tanúvallomások után 55 potenciális anyajelölt maradt. Az adatgyűjtés és a beszerzett DNS-minták után az eredményeket anyasági vizsgálat céljából a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Genetikai Intézetének küldtük meg elemzésre. A szakvélemény kihozta, hogy már az első körben látókörbe került, egy jelenleg 48 éves péteri nő volt a gyermek biológiai édesanyja. Ezek alapján tanúként hallgattuk ki az asszonyt, aki elismerte, hogy 2004. szeptember 23-án, az éjszakai órákban egy kisfiúnak adott életet a családi házukban. Ott élt együtt a korábbi házasságaiból származó öt gyermekével és akkori férjével. Vallomásában elmondta, hogy nem tapasztalt magán terhességi jeleket, ebből adódóan a szülés is váratlanul érte. Akkori férje, S. József szintén megdöbbent a nem várt eseményen. A házastársak között a kisfiú érkezése miatt heves vita tört ki. A veszekedés csillapodását követően, amikor a nő bement a fürdőszobába, hogy rendbe hozza magát, a férje eltűnt a házból a gyermekkel együtt. Mint kiderült, S. József több réteg textíliába, majd egy nejlonzacskóba csomagolta a csecsemőt, és kitette a ház elé a lomtalanításra ítélt holmik közé. Aznap három körben vitték el a hulladékot a házak elől, vélhetően a második etapban szállították el az élve született csecsemőt is a szeméttel együtt. A férj, mint aki „jól végezte dolgát”, visszatért, és halállal fenyegette a nőt, ha a történtekről bárkinek beszél. Az asszony azóta is hallgatott, tanúvallomásában arról beszélt, hogy bár azóta elváltak, mégis félt a haragjától. A rendelkezésre álló bizonyítékok birtokában elfogtuk a jelenleg 58 éves monori biztonsági őrt, majd meggyanúsítottuk a bűncselekmény elkövetésével. S. József mindent tagadott – mondta az őrnagy.

A férfit emberölés bűntettének minősített esetével gyanúsították meg a nyomozók. Még időben felfedték szörnyűséges tettét, hiszen négy évvel később elévült volna a büntethetőség. A bíróság június 15-én elrendelte letartóztatását.