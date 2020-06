Idén a Balaton a Riviéra!

Belföld

Beringer Roland

Már nagyon várják a Balatonon, hogy a járvány után beinduljon a szezon, a vírus miatt ráadásul sokkal biztonságosabb itthon nyaralni, mint külföldön. Az árak sem borsosak, a büfékben például kevesebbet kell fizetni, mint a pesti strandokon. Lapunk Balatonfüreden járt, ahol már csak a jó idő hiányzott ahhoz, hogy minden tökéletes legyen.

Itthon biztonságosabb!

A koronavírus-járvány mély nyomokat hagyott a turizmuson. Az elmúlt hetek pozitív eredményeinek köszönhetően, újra látogathatóak a strandok, a fürdők és a vendéglátóhelyek. Fontos azonban megjegyezni, hogy vírus még jelen van. Ezért, idén nyáron biztosan korlátozott nyaralási lehetőségek közül választhatunk, ezért fontos, ha tehetjük, jelöljünk ki belföldi úti célt, ami nemcsak biztonságosabb, de ezzel a magyar turizmus fellendülését is elősegíthetjük. Müller Cecília országos tiszti főorvos is azt tanácsolja, hogy idén, aki teheti nyaraljon itthon, hiszen ez sokkal biztonságosabb.

Nem megyünk külföldre! A nyár nagy részét a Balatonon töltjük, mert nekünk Balatonakalin van nyaralónk, úgyhogy idén sem tervezünk külföldre menni – mesélte Katalin, aki két lányával és unokájával sétálgatott a balatonfüredi sétányon. – Szerintem egyébként menthető még a szezon, mert most a magyarok nagy része, ide fog jönni pihenni – mondta. Idén Felsőörsre fogunk jönni, mert ott van nyaralónk, illetve még függőben van egy horvátországi nyaralás, amit még a járvány előtt foglaltunk le – mesélte Viktória, aki kislányával élvezte a kellemes napsütést. – Talán nem lesz akkora negatív hatása a járványnak a nyáron, mert olyan sokáig voltak az emberek bezárva, hogy alig várták, hogy kiszabaduljanak a négy fal közül. Persze a külföldi vendégekkel most kevésbé lehet majd kalkulálni, de sok olyan magyar család is felkeresheti a környéket, akik egyébként külföldre mennének – mondta. Most szerintem az emberek többsége belföldön fog utazni – meséli Csaba, aki feleségével és két lányával horgászik a balatonfüredi kikötőben. Nagyon sokan fognak ellátogatni a Balatonra – folytatja Dóri, Csaba felesége. – Szerintem még nincs veszve semmi a szezonból, mert még az elején vagyunk a nyárnak, és véleményem szerint rengeteg család fogja felkeresni a környéket – mondta Dóri, akik elégedettek a kormány járvány elleni fellépéseivel. Csak a remény maradhat erre a szezonra – bizakodik Edit, aki sétahajózással foglalkozik. – A legnagyobb baj, hogy az emberek többsége a karantén miatt elvesztette a szabadságát, így félünk, hogy csak a hétvégén lesz nagyobb forgalmunk, plusz nekünk az időjárás is számít, szóval reménykedünk a legjobbakban. A víz gyönyörű, az árakban nem történt változás, szóval minden adott a hajózáshoz – mondta Edit.

Nagyon furcsa, olyan mintha még csak tavasz eleje lenne – mondta Réka, aki minden nyáron a Balaton partján dolgozik, így már van összehasonlítási alapja az előző évekhez képest. – Eddig csak magyarokat szolgáltam ki talán egyetlenegy külföldi vendég volt. Ha megnyitják a határokat akkor valamivel több külföldi lesz, de szerintem idén nyáron a magyar emberek teszik ki a vendégkör nagy részét – mondta Réka.

A vendéglátóhelyek készen állnak

A legtöbb étterem és büfé üzemel, és alig várja a vendégeket. Aki tehette, minél előbb kinyitott a Balaton partján is. A vendéglátóhelyek igyekeznek mindent megtenni a vendégek biztonságáért a kihelyezett fertőtlenítőkkel és a személyzet által használt maszkok és kesztyűk használatával. Fontos, hogy mi, vendégként is figyeljünk a személyzetre, és tartsuk be a biztonsági szabályokat, ami közös érdekünk. További előnye a Balatonnak, hogy az árak idén jóval alatta maradnak a budapesti strandáraknak.

Balatoni büféárak a strandon Sajtos-tejfölös lángos: 1000 Ft

Fagylalt: 300 Ft/gombóc

Kürtőskalács: 800 Ft

Korsó sör: 650 Ft

Kávé: 500 Ft Budapesti büféárak a strandon: Sajtos-tejfölös lángos: 1400–1600 Ft Fagylalt: 350-370 Ft/gombóc Kürtőskalács: 1000–1200 Ft Korsó sör: 750–900 Ft Kávé: 450 Ft

Strandbelépők árai Alsóörs: 1000 Ft

Badacsony: 700 Ft

Balatonalmádi: 1000 Ft

Balatonföldvár, Keleti strand: 800 Ft

Balatonfüred, Széchenyi strand: 1500 Ft

Balatonlelle: 800 Ft

Csopak: 1600 Ft

Fonyód, Panoráma strand: 800 Ft

Gyenesdiás, Diási játékstrand: 1000 Ft (hétvégén 1100 Ft)

Keszthely, városi strand: 950 Ft

Révfülöp, Szigeti strand: 500 Ft

Siófok, Nagystrand: 1000 Ft ( hétvégén 1500 Ft)

Szigliget: 1000 Ft

Tihany, Napsugár Beach: 500 Ft

Zánka: 800 Ft