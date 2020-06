View this post on Instagram

💙Meglepetés bulit csináltak nekem a panelban. 💙A szomszédok szívüket és lelküket ki tették, hogy meg ünnepeljük a Dominikai kiruccanásomat.✔️🏆 🙂 Persze mind ezt titokban és jól meglepve engem. Köszönöm szépen a meglepetés bulit és az ajándékokat. 🏆💓💙