Így strandolunk járvány idején

Beringer Roland ,

Tartsuk a távolságot, viseljünk papucsot, a medencék használata előtt és után kötelező a meleg vizes, szappanos zuhany! A pünkösdi hétvégén a fővárosi strandok is kinyitottak, a Lokál a Palatinuson járt. Megmutatjuk, mennyiben változott a strandolás a koronavírus-járvány idején.

Jelenleg a Palatinus, a Paskál, a Római, a Csillaghegyi és a Pesterzsébeti strand várja a vendégeket, június 15-étől pedig a Pünkösdfürdői is. Csökkentették a fürdők befogadóképességét, mivel a látogatóknak személyenként 16 négyzetméternyi, a medencékben pedig négy négyzetméternyi vízfelületet kell biztosítani. A nyitás után a korábbinál több takarító dolgozik a létesítményekben. A medencék vizét óránként ellenőrzik, a korlátokat félóránként fertőtlenítik, és óránként takarítják a zuhanyzókat, mellékhelyiségeket. Minden bejárathoz és a mosdókban kézfertőtlenítőt tesznek ki. Az öltözőket lehet használni, de a másfél méteres távolságot ott is tartani kell.

Tartható a távolság

– Nagyon vártam már a nyitást – meséli boldogan Gabriella a Lokálnak. – Korlátozott a belépés a fürdő területére, így a medencékben is tartható a távolság, amit rendszeresen ellenőriznek. Rengeteg jelzés és tábla segít a szabályok betartásában, ami a fürdőzők érdekeit szolgálja – mondta. Gabriella télen a Lukács fürdőt látogatja, de a nyári szezonra mindig visszatér a margitszigeti strandra.

Ezt meg kellett ünnepelni!

Amikor meghallottam, hogy nyitnak a fürdők, úgy gondoltam, hogy ezt meg kell ünnepelni az első napon – jelentette ki Dani, akinek az úszás jelenti a kikapcsolódást. – A szabályok betartása nem akadályoz meg abban, hogy jól érezzem magam – mondta.

Nem volt kérdés, hogy jövök

Rendszeresen járok a Palatinusra, így amikor megtudtam, hogy nyitnak, nem volt kérdés, hogy jövök. Jó végre az elmúlt hónapok után más környezetben lenni, várom, hogy beköszöntsön az igazi nyár. A lángos és a sör már nagyon hiányzott – mondta egy hideg sör társaságában Ottó, akit nem zavar, hogy csak a szabályok betartásával tud strandolni. – Az elmúlt hónapokban hozzászoktam ezekhez a higiénés szabályokhoz, így nem okoz gondot a betartásuk – magyarázta.

Ellenőrzik a szabályok betartását Az összes fővárosi fürdőben és strandon megnövelt létszámú személyzet ellenőrzi a szabályok betartását. Kihelyezett táblák és felfestett piktogramok hívják fel a figyelmet többek között arra, hogy a papucs használata kötelező, amit a belépésnél ellenőriznek.

Belépőárak

Érdemes online megváltani a jegyet, de korlátozott számban a helyszínen is vásárolható belépő. A látogatóknak azért javasolják az online jegyvásárlást, mert ezzel garantált a fürdőbe való bejutás. Amennyiben a strand eléri maximális befogadóképességét, több vendéget már nem engednek be, de az online vásárolt jeggyel érkezők részére fenntartják a helyeket. Az online jegyeket az adott napra reggel 8 óráig lehet megvásárolni. A pénztáraknál történő jegyvétel esetén is a bankkártyával történő fizetést szorgalmazzák, a fürdő területén pedig az elmúlt években már megszokott módon kizárólag készpénzmentes fizetés lehetséges.

Felnőttek, hétköznap: 3200 forint, hétvégén: 3600 forint

Felnőttek, délutáni belépő (16 órától, a helyszínen), hétköznap: 2500 forint, hétvégén: 3000 forint

Gyermek (3–14 éves korig), nyugdíjas, diák (nappali tagozatos): hétköznap: 2500 forint, hétvégén: 3000 forint

Családi jegy 3 fő részére (min. 1 gyerek), hétköznap: 6400 forint, hétvégén: 7200 forint

Családi jegy 4 fő részére (min. 2 gyerek), hétköznap: 8900 forint, hétvégén: 10 200 forint

A fürdő 3 éves korig ingyenes.

Szép-kártyát elfogadnak?

Igen. Igénybe vehető szolgáltatások mindhárom alszámláról fizethetők.

Kártyával lehet fizetni a büfékben

A fürdő területén található büfé(k)ben kizárólag feltöltőkártyával és bankkártyával lehet fizetni, készpénzzel nem.

Árak:

Sör (0,5 l): 750–900 Ft

Kisfröccs: 450–800 Ft/dl

Üdítő (0,5 l): 600–850 Ft

Ásványvíz (0,5 l): 450 Ft

Kávé: 450 Ft

Sajtos-tejfölös lángos: 1400–1600 Ft

Hekk: 600 Ft/dkg

Hamburger: 1200–1400 Ft

Kürtőskalács: 1000–1200 Ft

Fagyi: 350–370 Ft/gombóc

Fontos szabályok!