Így újult meg Városliget – Fotók!

Belföld

Lokál ,

Multifunkciós sportpályákkal, futókörrel, terepjátszótérrel, újabb kutyás élményparkkal, promenáddal és megújult botanikus kerttel is gazdagodik a Városliget a kert- és tájépítészeti felújítás őszre befejeződő, második ütemében.

Több multifunkciós sportpálya, két kilométeres, kivilágított futókör, egy újabb kutyás élménypark, valamint egy különleges terepjátszótér is elkészül nyár végéig a Városligetben a Liget Budapest projekt keretében.

Az újabb család-, gyermek- és sportbarát fejlesztések mellett elkészül a városligeti promenád Ajtósi Dürer sor-Damjanich utca közötti szakasza és megújul a Kis botanikus kert is, ezzel őszre a 100 hektáros park kert- és tájépítészeti felújításának második üteme is lezárul.

Gyorgyevics Benedek a Városliget Zrt. vezérigazgatója elmondta: a Fővárosi Önkormányzat által elrendelt változtatási tilalom megszűnésével mintegy 93 ezer négyzetméternyi zöldfelület is megújul és az előzetesen tervezett több mint 200 lombos fa ültetése elől is elhárult az akadály.

Emlékeztetett arra, hogy a Liget Budapest projekt eddig megvalósult család-, gyermek- és sportbarát fejlesztései – például a kutyás élménypark, az ifjúsági sportpályák, a megújult Vakok kertje és a nagyjátszótér – több százezer látogatót vonzottak.

A parkfejlesztés második ütemében a nagyjátszótér szomszédságában kialakítandó, mintegy 17 ezer négyzetméteres terepjátszótér domborzati adottságai révén egyedi, organikus formavilágú játékterekkel rollerezésre, görkorcsolyázásra, szaladgálásra tervezett pályákkal várja a nagyobb gyerekeket.

Skateboard pálya, rolleresek és BMX-esek számára tervezett pumptrack pálya, valamint mászófalak kínálnak kalandokat a legnagyobb biztonság mellett, hiszen az európai és magyar szabványoknak megfelelő játékok alatt eséscsillapító gumiburkolatokat helyeztek el – hangsúlyozta a vezérigazgató.

A területen teljesen rehabilitálják a növényzetet, 58 új lombos fát, több ezer cserjét és évelőt ültetnek el. A terepjátszótér munkálatai előrehaladott állapotban vannak, várhatóan nyár végéig lezárulnak.

Szintén nyár végétől egy újabb tematikus kutyás élménypark is várja majd a látogatókat a Városligetben. A félhektáros kutyaparkot könnyen megközelíthető helyen, az Ajtósi Dürer sor-Stefánia út kereszteződéséhez közel alakítják ki, területét biztonságos kerítés határolja, amelyen több, zsilipes rendszerű bejáratot helyeznek el.

A parkrész különlegessége, hogy elkülönített területet kapnak a kis- és a nagytestű kutyák. A területen hat új lombos fát ültetnek el és több mint 10 ezer cserjét és évelőt telepítenek.

Gyorgyevics Benedek kiemelte: a Liget Budapest projekt kiemelt figyelmet fordít az egészséges életmódra ösztönző sportolási és kültéri játszó funkciókra. Ennek legfontosabb állomása az Ajtósi Dürer sor-Dózsa György út szomszédságában található terület teljes megújítása, ahol a korábbi, leromlott állapotú sportpályákat alapjaiban újítják meg és további pályákkal, modern öltözőkkel egészítik ki.

Az új, 18 ezer négyzetméteres sportcentrumban így két foglalható, kivilágított (egy műfüves labdarúgó és egy gumi burkolatú kosárlabdázásra, röplabdázásra és lábteniszre alkalmas) pálya, valamint három ingyenesen használható multifunkcionális pálya épül.

A területen asztalitenisz- és sakkasztalok is helyet kapnak, de számos kültéri fitneszeszközt és két teqball asztalt is elhelyeznek; a kényelmet akadálymentesített öltözők, ivókutak, kerékpártárolók szolgálják.

Az új sportcentrum területének teljes növényzetét rehabilitálva 58 új lombos fát és több ezer cserjét és évelőt ültetnek el. A nyitás nyár második felében várható.

A két kilométer hosszúságú, rekortán borítású, új futópálya teljes hosszában kivilágított lesz, a belépési pontoknál bemelegítő területeket, a pálya útvonalán pedig ivókutakat helyeznek el az őszi átadásig.

A vezérigazgató felhívta a figyelmet arra, hogy a Liget Budapest projektnek köszönhetően visszanyeri régi fényét a Kis botanikus kert is, melynek állapota az elmúlt évtizedekben jelentősen leromlott. Az eredeti, a Főkert tervtárában fellelhető 1967-es és 1969-es kertépítészeti terv, valamint az 1980-as megvalósulási terv nyújtanak segítséget.

A növénytelepítés és az információs rendszer különösen nagy hangsúlyt kap a területen: az oktatási és ismeretterjesztési tevékenységet segíti az egyes fajták, botanikai különlegességek kitáblázása közérthető grafikákkal és szöveggel. A megújuló Kis botanikus kertbe 335 fajtájú növény több mint 35 ezer egyedét ültetik el őszig.

Az Ötvenhatosok terén, az egykori betonfelületű parkoló helyén épülő mélygarázs felett egy promenádot alakítanak ki két hektár területen. A sétány 60 százaléka lesz zöldfelület, ezen belül 18,5 százalékot tesznek ki az évelőágyások. A promenád középső pihenő zónájában elhelyezkedő köztéri világítótestek, ülőbútor-kombinációk és zöldkazetták osztják tovább a széles burkolt sétányt, melybe 108 lombos fát, 38 nagyobb cserjét ültetnek. Az elegáns sétány és a park határán 600 négyzetméter területű, ülőbútorokkal kialakított pihenőtér és egy 80 négyzetméteres díszmedence várja a látogatókat.

A promenádot az év végén vehetik birtokba a látogatók – jegyezte meg Gyorgyevics Benedek.