Így üzennek Karácsony Gergelynek a nővérek!

Szappant is saját pénzből kell venniük… A nővéreknek még vécépapírt és szappant is saját pénzből kell venniük… semmi sem változott a Pesti úti idősotthonban a járvány kitörése óta. Karácsony Gergely főpolgármester, a fenntartó hónapok óta nem kérdezte meg tőlük, miért nem tudják ellátni az idős gondozottakat.

Az ápolók szerint nem tisztességes, hogy lehetetlen körülmények között kell dolgozniuk, ezért most a Ripost segítségével üzennek a főpolgármesternek: itt a lista, mire lenne szükségük, de azonnal!

Ha beszélnek, elveszítik az állásukat – így ijesztettek rá a gondozókra a koronavírus-járvány gócpontjává vált Pesti úti Idősek Otthonában, sőt azt mondták nekik, az ország más pontján sem alkalmazzák majd őket, ha nem hallgatnak mindarról, ami a falak között történik. Ezért most név nélkül, a Riposton keresztül üzenik a fenntartónak: most is tarthatatlan a helyzet az otthonban!

Karácsony Gergely főpolgármester a veszélyhelyzet 83. napjáig sem tette be a lábát az intézménybe, noha a főváros mint fenntartó felelős az ottani állapotokért és a lakókért. A nővérek ezért a Ripost hasábjain mondják el neki, mit gondolnak, és mire lenne azonnal szükség.

ÍME AZ ÜZENETEK:

* „Nagyon haragszom Karácsony Gergelyre, szégyellje magát!”

* „Tud róla, hogy még a vécépapírral is spórolni kell? A nővérek egy hónapra egy gurigát kapnak saját használatra. A szappant is nekünk kellett megvenni a saját pénzünkön a mosdóba.”

* „Nem veszik itt emberszámba a nővéreket. Ezen kéne változtatni.”

* „Mi takarítjuk a nővérszobákat, a folyosókat, mert nincs elég takarító.”

* „Több dolgozót!!! Amíg ilyen kevesen vagyunk, képtelenség mindenkit ellátni!”

* „Sokáig nem voltak megfelelő fertőtlenítőszerek! Spórolni kellett a takarítással is, pedig már járvány volt.”

* „Nagyon sokan kiléptek a mostani vezetőség miatt, és ezen nem segít, hogy az igazgató nyugdíjba menekül. Sőt, felháborító, hogy így elengedik.”

* „Meghalt az egyik bent lakó mozgássérült néni fia. Egy kolléga kért a néninek egy kocsit, hogy kivihesse a fiú temetésére, de nem engedték ki. A kollégánk kiállt a néni mellett, erre kirúgták. Ez még a járvány előtt volt. Most egy ilyen vezetőség mellett áll ki Karácsony Gergely.”

* „Kivitték a kanapét a nővérszobából, ahol az éjszakások ledőlhettek néha 20 percre.”

* „Ki kéne festeni! Már régen esedékes.”

* „Még fénymásolópapír sincs. Hogy adjak így oda egy leletet a hozzátartozónak?”

* „Oktatás, képzés is kellene. Magunkra vagyunk hagyva…”

Ez az az otthon, ahonnan már a járvány előtt is súlyos kiszáradással, felfekvéssel, elhanyagolt állapotban vettek fel betegeket a Bajcsy-Zsilinszky kórházba, ahogyan erről a kórház főigazgatója nyilatkozott. Az ott dolgozókat sok támadás érte emiatt, pedig – állítják – nem ők tehetnek arról, hogy képtelenek megfelelően gondoskodni az idős lakókról. A többség erején felül próbál mindent megtenni, de a körülmények változatlanul nagyon rosszak, pedig már 3 hónapja tört ki a koronavírus-járvány, 45-en meghaltak, több mint 300-an elkapták a koronavírust, a fenntartó mégsem tesz semmit – számolt be a hírről a lap.