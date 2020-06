Íme a leltár Müller Cecília munkájáról

Belföld

A Ripost egy összeállításban mutatja be Müller Cecília munkásságát. A veszélyhelyzet kihirdetése óta alig pihent: 98 napon át irányította a járvány elleni harcot, és 81 alkalommal összesen 1718 percen át beszélt a tévében. Az operatív törzs most elköszönt, ebből az alkalomból készült a leltár, Müller Cecília elmúlt hónapjai számokban…

Március óta Magyarországon mindenki ismeri Müller Cecília nevét: az országos tisztifőorvos 98 napon át vezette a koronavírus-járvány elleni küzdelmet.

81 alkalom, 1718 perc tájékoztatás

Bár nem kommunikációs szakember, mégis az operatív törzs egyik legaktívabb válaszadója volt, aki olyan, mint egy jóságos nagynéni: közérthetően fogalmaz és jó tanácsokkal látott el minket. Müller Cecília 81 alkalommal összesen 1718 percben tájékoztatta a nyilvánosságot a koronavírus-járvány kapcsán.

Egészen pontosan márciusban 22 alkalommal 462 percet láthattuk, áprilisban 590 perc jutott a 28 alkalomra, májusban 20-szor állt a nyilvánosság elé és 480,5 percnyi tájékoztatást hallhattunk tőle, júniusban eddig 11 alkalom és 185,5 perc a mérlege – írta a lap.

Nem volt megállás, hiszen amikor nem a tévében láthattuk, akkor az operatív törzs ülésén tárgyalt, és irányította a járvány elleni védekezést, vagy éppen személyesen kereste fel a szociális intézményeket. Munkája sikerrel járt: sikerült ellaposítani a járványgörbét, és június 17-én Magyarországon megszűnhet a veszélyhelyzet is.

De ki ez a 61 éves asszony?

Müller Cecília 1958-ban, ötgyerekes, egyszerű családba született, Tolna megyében. A pécsi orvosi karon diplomázott. Onnan irány a dunaújvárosi kórház, majd a számára mai napig kellemes emlék, a Mezőfalvi Mezőgazdasági Kombinát üzemorvosi széke, ahol saját megfogalmazása szerint a legtöbbet tanult, miközben a legkülönfélébb feladatokkal találkozott: „tehénharapástól a csecsemőgondozásig”.

Négykor kel, minden nap hazamegy a férjéhez

Nagyvenyimben háziorvosként dolgozott, családjával a mai napig ott élnek. Minden nap hajnali négykor kel, ötkor indul otthonról Budapestre, és bármilyen hosszú volt a nap, bármikor is végez, hazatér, mert csak a saját ágyában tud pihenni. Müller Cecília 40 éve él együtt a férjével, Zseli Józseffel, akivel még a pécsi orvosi egyetemen ismerkedtek meg. A szintén orvosi végzettségű József minden éjszaka ébren várja Cilit, hogy mindent megbeszélhessenek.

Két gyermek édesanyja

Az országos tiszti főorvosi posztot alig több mint egy éve látja el, de mindig is sokat dolgozott és tanult: négy szakvizsgája van. Emellett pedig mindig volt ideje másokra, állítják a nagyvenyimiek.

Közben felnevelt két gyermeket. Lányuk, Márta a szülők nyomdokaiba lépett, orvos, Debrecenben lakik és dolgozik, és három gyerek anyukája. Cecíliáék fia, Máté közlekedési mérnök, Budapesten él a feleségével, a szakmája jóvoltából járja a világot, náluk még nem született gyerek.

Müller Cecília munkája mellett a helyi Nagyboldogasszony plébánia világi lelkipásztora, amire persze most nemigen jut ideje, és az Egészségfejlesztés című folyóiratnak is kiadó-szerkesztője, ami most szintén háttérbe szorult.

Futva járt dolgozni 7 kilométerről

Fizikai teherbírását megalapozza sportos múltja, nem véletlen, hogy mindig hangsúlyozza: a szabad levegő, az egyéni sportolás a járvány idején is fontos. Ő maga 1996 és 2000 között futva járt dolgozni Nagyvenyimből Dunaújvárosba – ott volt tisztiorvos –, ami oda-vissza körülbelül 15 kilométer.

A vörösiszaptól is mentett

Legkedvesebb kikapcsolódása a kertészkedés. A vörösiszap-katasztrófa idején személyesen vett részt az emberek mentésében. Akik jól ismerik őt, azt mondják, sosem érdekelte cím és rang, kitüntetés – bár többet is kapott –, erőt pedig a családból és a vallásból merít, és abból, hogy szereti az embereket – mondják róla, akik évtizedek óta ismerik – olvasható a portálon.