Indulhat a buli! Csepregi Éva örömhírről számolt be

Számtalan koncertet, előadást törölt a naptárból a koronavírus-járvány az elmúlt hónapokban, így a Neoton Famíliának is több fellépését kellett lemondania. A népszerű zenekar dívája, Csepregi Éva azonban most egy fantasztikus hírről számolt be a Ripostnak: „Megtartjuk október 17-én az Aréna-koncertünket!”

Csepregi Éváék már nagyon régóta tervezték a nagyszabású koncertet, és ugyan a járvány esetleges második hulláma miatt semmit nem lehet biztosra mondani, a zenekar tagjai nagyon optimistán állnak a helyzethez.

Az énekesnő elárulta, jelenleg minden adott ahhoz, hogy ősszel színpadra állhassanak, és remélik, hogy a járvány nem húzza keresztül a számításaikat.

„Megtartjuk október 17-én az Aréna-koncertünket! Nagyon optimisták vagyunk ebben az ügyben! Nem is tehetünk mást, hiszen mindenki dolgozik a produkción, összeállítottuk a műsort, nem tétlenkedtünk. Tudjuk, hogy a járvány még nem múlt el, ezért az óvintézkedések betartása mellett készülünk a koncertünkre” – kezdte az énekesnő.

„Ezzel a vírussal együtt kell élnünk. Nem fog eltűnni egyik pillanatról a másikra. Viszont én úgy gondolom, jót tett a Földnek ez a pár hónap szünet. Tettünk valamit a környezetünkért!” – mondta Csepregi.