Itt a nagy lehetőség!

Gyorsabb és biztonságosabb lesz a közúti közlekedés Tatabánya és a főváros között, de még fontosabb, hogy több település is helyzetbe kerülhet a Tatabánya környéki útfejlesztéseknek köszönhetően.

Tatabánya – Bicske fontos szerepet tölt be Fejér és Komárom–Esztergom megye határán: egy 12 ezres településről van szó, amely a rendszerváltás után ipari létesítményeivel munkát tudott adni az olyan szerencsétlenebbül járt települések lakóinak, mint amilyen Szárliget. Ipari parkja, amely még várja a betelepülni kívánó vállalkozásokat, most is komoly potenciállal bír, de eddig volt egy bökkenő: noha közel feküdt az M1-es autópályához, azzal nem volt közvetlen összeköttetése.

Még fejlesztenek Budapest és Tatabánya között ebben az évben összesen 71 kilométer autópálya felújítását tervezi a Magyar Közút. Nem változik a matrica A szárligeti autópálya-lejáró megnyitásával nem változik meg a Fejér és Komárom–Esztergom megyei autópálya-matricák érvényességének határa. A Komárom–Esztergom megyei matricával rendelkező autósok a bicskei csomópontig, a Fejér megyei matricát használók továbbra is Tatabánya-Óvárosig vehetik igénybe az M1-est.

A múlt héten adták át a Magyar Közút Zrt. kivitelezésében elkészült szárligeti csomópontot, amely végre megoldja ezt a problémát. A csomópont további lehetőségeket nyit meg, mert a későbbiekben innen indul a Tatai-medence déli elkerülő útja, amely a Tatabánya–Tata–Oroszlány–Komárom térség fejlődésének adhat új lendületet.