Izabella, a kis púpos

Holló Bettina ,

Izabellára keresztelték azt a cuki tevecsikót, aki gyermeknap előtt jött világra. Édesanyja, Iringó nagyon büszke kicsinyére, akinek már egy minipúpja is nőtt időközben.

A Fővárosi Állat- és Növénykert megtartotta a hagyományt, miszerint a gyerek és az anyuka neve azonos betűvel kezdődik. Így lett Iringó lánya Izabella, aki már most az állatkert sztárja.Púpokkal világra jönni szinte lehetetlen küldetés lenne, ezért a tevecsikók púp nélkül születnek, és az csak egy kis idő elteltével indul növésnek. Ez a folyamat már Izabellánál is beindult, bár még csak egy aprócska, minipúppal büszkélkedhet. A púp egyébként igen hasznos, hisz a benne található zsír energiatartalékként is szolgál az állat számára.

„Annak a néha-néha még ma is felbukkanó híresztelésnek, mely szerint a púpokban víz lenne, senki ne adjon hitelt!” – hívta fel a figyelmet az állatkert.