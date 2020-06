Járvány idején is szükség van véradókra

Extra

Holló Bettina ,

Nagyon fontos a rendszeres véradás, és ez a járvány idején sincs másképp. Tévhit, hogy a vírus véradással is terjed, ahogyan az is, hogy véradáskor koronavírustesztet is készítenek. Az Országos Vérellátó Szolgálat összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat a Lokálnak.

Véradással jellemzően sürgősségi, sebészeti, szülészeti, valamint onkohematológiai ellátásban részesülőknek segíthetünk, és fontos, hogy ez a koronavírus idején is teljesüljön. Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) jó hírekkel szolgált a Lokálnak.

– Az országos vérkészlet a véradók felelősségteljes önzetlenségének köszönhetően egyensúlyban van. Ugyan munkahelyeken történő véradások jelenleg nincsenek, ezért csökkent a véradások száma, de a kórházi felhasználás is, így rendelkezünk a szükséges készlettel. Mivel a levett vérből készülő trombocitakészítmény felhasználhatósága 5 nap, a vörösvérsejt-készítményé pedig 35, most is nagyon fontos a véradások folyamatossága. A tévhitekkel ellentétben a levett vérmintákból nem történik koronavírus-szűrés. Emellett tudni kell, hogy a koronavírus egy cseppfertőzéssel terjedő betegség, a fertőzés tehát vérátömlesztéssel nem adható tovább – foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat az OVSZ.

Erre készüljünk!

Véradáskor a véradók és a dolgozók biztonságát is szem előtt kell tartani, ezért az alábbi intézkedések kerültek bevezetésre.

Már az interneten keresztül is lehet időpontot foglalni.

A véradás helyszínére történő belépés előtt biztosítják, és el is várják a kézfertőtlenítést.

A véradás helyszínére történő belépés előtt érintésmentes lázmérő eszközzel megmérik a jelentkező testhőmérsékletét. A 37,5 °C-os vagy az azt meghaladó hőemelkedést mutató személyek nem léphetnek a véradás területére.

A véradási helyszínen korlátozott számban tartózkodhatnak véradók.

A kérdőívek kitöltésére, várakozásra, véradásra szolgáló területen biztosítani kell az egyes véradók között a minimum 1,5 m-es távolságot.

Gyakran kell a felületeket fertőtleníteni, a dolgozóknak fokozottan ügyelniük kell a személyi higiéniára.

Az OVSZ azon munkatársai, akik valamilyen szempontból kockázatot jelentenek, nem állhatnak munkába.

Minden véradónak saját íróeszközt biztosítanak a kérdőív kitöltéséhez és egyéb dokumentumok aláírásához.

Igény szerint sebészi maszkot biztosítanak a véradóknak és tájékoztatják őket a maszk helyes használatáról.





Ki ne jelentkezzen?

Ne jelentkezzen véradásra, és ne is lépjen be a véradás területére az, aki az utóbbi 1 hónapban:

külföldön járt,

kimutatták nála a koronavírust,

valószínűsítetten vagy igazoltan koronavírus-fertőzött (Covid-19) személlyel került szoros kapcsolatba,

hirtelen megjelenő betegsége volt, olyan tünetekkel mint például láz, köhögés, légszomj.

„Jó érzés segíteni”

A nők egy évben négyszer adhatnak vért. Olvasónk, Aranka a koronavírus idején sem mulaszt el egy alkalmat sem.

– Szívesen adok vért, hisz míg nekem ez csak egy kis apróság, másoknak az életet jelentheti. A kedvemet a járvány sem szegte, hisz a véradóhelyeken fokozottan ügyelnek a higiéniára, kézfertőtlenítőt is biztosítanak. A legfontosabb kérdésük az volt, hogy jártam-e az elmúlt hónapokban külföldön, elkaptam-e a koronavírust. Mivel nem történt velem ilyesmi, gond nélkül tudtam vért adni, ami már kiszállításra is került egy beteg részére. Jó érzés erről sms-t kapni, jó érzés segíteni – mesélte.