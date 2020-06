Jelesre vizsgázott Szegedi Dezső, az ország legidősebb érettségizője

Extra

Holló Bettina ,

Ötöst kapott emelt szintű társadalomismeret-érettségijére Szegedi Dezső, az ország legidősebb érettségizője. A 67 éves miskolci színész átvehette bizonyítványát, a Lokálnak pedig azt is elújságolta, hogy itt nem áll meg, ősszel történelemből is levizsgázik emelt szinten, és egyetemre is szeretne járni.

Példaértékű Szegedi Dezső tudásszomja, kíváncsisága a világra. Noha több mint negyven évvel ezelőtt egyszer már leérettségizett, 67 évesen úgy döntött, ismét próbára teszi magát. A Miskolci Nemzeti Színház örökös tagja munkája mellett, önszorgalomból készült fel az emelt szintű társadalomismeret-vizsgára, amivel tervei is vannak.

– A Miskolci Egyetem szociológia és kulturális antropológia szakára adtam be a jelentkezésem, de bárhogy is alakul a ponthatár, én már nyertem – kezdte a Lokálnak Szegedi Dezső.

– A fő célom az volt, hogy jobban megértsem a világ működését, hiszen olyan bonyolulttá vált minden. Szeretném látni az összefüggéseket, és ehhez bizony tanulni kell, mindegy, hogy hány éves az ember. Sok szép élményt szereztem a felkészülés alatt, és a vizsgaterembe is csodálatos érzés volt belépni. A gyerekek nem nevettek ki, kedvesen, aranyosan fogadtak, bár volt olyan, aki azt hitte, hogy felügyelőtanár vagyok – mesélte nevetve a Jászai Mari-díjas színész, aki alig akarta elhinni, hogy ötöst kapott.

– Mikor megtudtam az eredményt, azt kérdetem: nem kevernek össze valakivel? Biztos, hogy az enyém lett jeles? – folytatta Dezső. – A gyerekeim nálam is jobban izgultak, sokat segítettek nekem, ők is szociológiát tanultak az egyetemen. A családom és a baráti köröm egyaránt büszke rám, közülük többen felkerestek, hogy hogyan lehet érettségire jelentkezni, mivel ők is kedvet kaptak – tette hozzá a 67 éves színész.

Ősszel folytatom!

– Most az új hobbim a történelem, abba temetkeztem bele – jelentette ki Dezső, aki eldöntötte, ősszel ebből a tárgyból is emelt szintű vizsgát tesz. – Mindenképp megcsinálnám, mert nagyon érdekel, de ha esetleg nem vesznek fel az egyetemre, az így megszerzett pluszpont jól jöhet majd a következő tanévben. Összegyűjtöttem a szakirodalmat, isteni dolgokat találtam az interneten. Nekem már nincs vesztenivalóm, miért ne próbálnám meg? – tette fel a kérdést a művész.