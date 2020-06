Jobb lesz vagy rosszabb?

Belföld Tatabánya

Kerékgyartó György ,

Egyelőre nem tudni, jó-e a dunaújvárosiaknak, de hamarosan egy megújult szórakoztatóközpontot kapnak a Dózsa Mozicentrum helyett. A vélemények megoszlanak.

Dunaújváros – Az sem volna túlzás, ha azt állítanánk, hogy a Dózsa Mozicentrum (hajdanán Dózsa Filmszínház) Dunaújváros egyik ikonja, de az egészen biztos, hogy a legnépszerűbb helybéli mozgóképteátrum. Ezt bizonyítja, hogy míg építésének idején, 1951–52-ben két másik mozi is nyílt a városban, csak ez maradt fent máig.

Igaz, az idő sok változást hozott számára is. Működött benne művészfilmklub, söröző, biliárdterem, dzsesszklub is, 2011-re pedig az üzemeltetője anyagilag ellehetetlenült. Ekkor a Mozicentrum Kft. vette át megmentve a bezárástól, a cég két évvel ezelőtt még egy több mint 600 milliós EU-s forrást is le tudott hívni, hogy energetikai korszerűsítést végezzen az akkor 67 éves épületen.

Akkor sem ment könnyen A mozi építésébe Sztálin 72. születésnapja alkalmából kezdtek bele (ekkor kapta a település a Sztálinváros nevet is), és az építkezést munkaversenyben végezték. Ez forradalmian hangzik, valójában teljes fejetlenséget jelent, amiről a Sztálin Vasmű Építője újság korabeli számai tanúskodnak. A mozi mégis elkészült, és a helyi közösség fontos találkozóhelye lett.

A város új önkormányzata szerint Dunaújváros is érdemel egy olyan mozit, mint Székesfehérvár, Győr vagy Budapest, ezért pályázatot írt ki a felújításra és az üzemeltetésre. És végül a Kultik nevű, helyben eddig nem ismert cégre esett a választás. A döntés megosztja a város közvéleményét, közben az önkormányzat már arról tájékoztat, hogy a belső terek felújítása zajlik, és az ikonikus jegyek megtartása mellett hamarosan egy modern szórakoztatóközpontot kap a helyi közösség.