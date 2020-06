Jövő héten összeházasodik Majka és Dundika

Extra

Tíz év után mondja ki a boldogító igent Majka és Dundika. A párnak már két kisfia van, ám eddig hivatalosan még nem kötötték össze az életüket. A Ripost azonban kiderítette, jövő héten állnak oltár elé. A Ripost információi szerint a rapper és kedvese már gőzerővel készülnek a nagy napra, jövő hétvégén pedig oltár elé állnak. Majka és Dundika esküvői terveit azonban majdnem keresztbe húzta a koronavírus. Úgy tűnt el kell majd halasztaniuk a június 20-ra tervezett lagzit, ám ma már szerencsére minden rendbe jött. – Nehéz heteken vannak túl, sokáig gondolkoztak, hogy mi legyen: elhalasszák a lagzit vagy megtartsák. Végül az utóbbi mellett döntöttek – árulta el a Ripostnak a pár egyik közeli ismerőse.

A zenész sokszor hangoztatta, számára nem fontos a papír, anélkül is feleségének tekinti Hajnit, akit nyolc éve jegyzett el. A sztárpár korábban elárulta, nagy, vidéki lagzira készülnek, mindenkit meghívtak, akik számukra fontos. A szervezés főként Dundikára hárult, viszont Majkával már az elején megegyeztek a részletekről. Ugyan Hajninak korábban már volt egy esküvője, ennek ellenére is hatalmas bulit szeretne, hiszen Majkának ez lesz az első lagzija, ráadásul gyermekeik is nagyon várják már a bulit. A zenész éppen ezért a barátait alaposan kifaggatta, mégis mire számítson. Bevallása szerint eddig egyáltalán nem izgult, de attól fél, hogy tíz perccel a ceremónia előtt eluralkodik majd rajta a pánik.