Karácsony bünteti a fideszes kerületeket, úgy döntött, nem újítják fel a Pesti és a Soroksári utat

Már jóváhagyott útfelújításokat sem engedélyez Karácsony Gergely, aki egyszemélyben döntött arról, mely utak nem újulhatnak meg Budapesten. Szakmai szempontokat nem vett figyelembe, annál inkább azt, melyik kerület milyen vezetőt választott. Bünteti a független és fideszes vezetésű kerületek lakóit – írja a Ripost.

Karácsony Gergely egyszemélyben döntött arról, hogy több kerületben egyáltalán nem újítanak fel utakat a következő 3 évben. Ezek a kerületek kivétel nélkül független vagy fideszes vezetésűek.

Az ellenzék által vezetett kerületek tízszer több pénzt kapnak az utak megújítására. Négy polgármester ma arra kérte a főpolgármestert, hogy politikai alapon ne rekesszen ki egyetlen kerületet sem a fejődésből, és térjen vissza a szakmai szempontokhoz.

– Több utcának is most kezdődött volna el a felújítása, de ezek most elmaradnak a főpolgármester döntése miatt – mondta Borbély Lénárd, Csepel polgármestere. – Sürgető lenne a Táncsics Mihály utca felújítása, aminek egy szakaszát Csepel saját önerőből vállalta.

Ide parkolót is terveztek, akárcsak a HÉV-megállóhoz, de ez sem épülhet meg, pedig éppen a belvárosba irányuló autóforgalmat csökkenthetné. Azt a három kerületet érintő kerékpárutat is lehúzta a fejlesztések közül, ami szintén a forgalom csillapítását szolgálta volna.

Kovács Péter 16. kerületi polgármester arról számolt be, hogy több utca felújítását már tavaly év végén el kellett volna kezdeni a tervek szerint. A kerületben a nagy forgalmú utak nagyon rossz állapotban vannak.

– Kifejezetten kérem, hogy főpolgármester úr térjen vissza a szakmai útra – tette hozzá.

Rákosmente polgármestere, Horváth Tamás szerint a Pesti út borzasztó rossz állapotban van a kamionos forgalom miatt.

– Már elkészült a terv, hogy a kamionos forgalmat kivezetik a Cinkotai útra, a tervezésre elköltöttünk 150 millió forintot, és ezek a tervek most a fiókban pihennek, a kamionok pedig továbbra is a Pesti úton dübörögnek – tette hozzá.

Soroksár független polgármestere, Bese Ferenc azt a tájékoztatást kapta Karácsony Gergelytől, hogy három éven keresztül egyetlen út sem épül meg a kerületben.

– Ez azonban a gyakorlatban öt évet fog jelenteni, mert még terveztetésre sem kapunk pénzt – tette hozzá. A Soroksári úton áramlik be az agglomerációs forgalom, az út fővárosi fenntartású, a főváros kötelessége volna rendben tartani.

– Próbáltam tárgyalást kezdeményezni, de nem jutottunk el még az egyeztetésig sem – mondta a polgármester.

Horváth Tamás szerint különösen szomorú, hogy a Bajnai Gordon villájához vezető út viszont bekerült az útfelújítási programba. Valószínűleg ő tudott egyeztetni a főpolgármesterrel.