Karácsony hagyja tönkremenni Budapest útjait

Karácsony Gergely főpolgármester a veszélyhelyzetet kihasználva sorra akadályozta meg a jobboldali vezetésű kerületek útfelújításait. A Lokál munkatársa Csepelen járt, ahol a lakosok úgy érzik, a főpolgármester keresztbe tett nekik. A helyiek szerint a Szent László út burkolata a szürke ötven árnyalatára hasonlít, annyira kátyús és toldozott-foldozott.

Karácsony Gergely főpolgármester megfúrta a jobboldali vezetésű kerületek útfelújításait – miközben felújítják például azt az utcát a XII. kerületben, ahol a volt MSZP-s miniszterelnök, Bajnai Gordon lakik. A Lokál munkatársa a XXI. kerületben, Csepelen járt, ahol személyesen tapasztalta, milyen áldatlan állapotok uralkodnak a kerület egyik, az önkormányzat által felújításra szánt utcájában. Láthatóan ráférne a „ráncfelvarrás” a kertes övezetben lévő Szent László útra, ahol a toldozott-foldozott aszfalton temérdek repedés akadályozza az autók és a BKK-buszok (az úton három csuklós járat is közlekedik) közlekedését. Az út lassan kezd bezöldülni a repedésekben burjánzó gaz miatt. Úgy látszik, a főpolgármester így tervezte Budapest zöldítését.

A csepeliek igen rosszul járnak Karácsony döntésével, hiszen a Szent László úton kívül a Szállítók útja, a Védgát és a Táncsis Mihály utca felújítási munkálatainak is megálljt parancsolt a főpolgármester.

Borbély Lénárd, Csepel kormánypárti polgármestere korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a főpolgármester politikai alapon fújta le a jobboldali kerületek útfelújításait, miközben a baloldali vezetésű városrészek tízszer annyi pénzt kapnak ilyen célra.

A buszok is zötykölődnek a rossz úton

„Nagyon rossz az út állapota. A szürke ötven árnyalata című film jut eszembe, ha ránézek. Csak foltozgatták az évek során, de ez csak felszíni kezelés. Ez egy forgalmas út, ahol mellesleg csuklós busz jár, fontos lenne, hogy megcsinálják” – mondta az utcában lakó Éva a Lokálnak.

„Hallottam, hogy fel lesz újítva az út, amire a pénz is megvolt, viszont a főpolgármester egy tollvonással lehúzta nemcsak Csepelt, hanem más kerületeket is. Sajnálatos, hogy ilyen megtörténhet” – bosszankodott József, aki autóval jár az édesanyjához, és rendszeresen kerülgetnie kell a kátyúkat. Ezen a hosszú úton busz jár, és iskola is található, szóval esedékes lenne már a helyrehozatala” – mondta.

„Borzalmas az állapota a Szent László útnak, tiszta kátyú. Olyan rossz állapotban van, hogy a buszon utazókat szétrázza. Mellesleg ezeknek az új buszoknak sem tesz jót, hogy ilyen úton közlekednek” – mondta Tamás.