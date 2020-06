Karácsony hivatalát egymilliárdból újítják fel, de a Lánchídra nem akar pénzt költeni a főváros

Belföld

Lokál ,

Miközben a Lánchíd tragikus állapotba került, Karácsony Gergely hivatala, a Városháza egymilliárd forintból újulhat meg – ez derül ki a főváros hivatalos honlapjára feltöltött főpolgármesteri rendeletből. A veszélyhelyzet megszűnésével Karácsony rendkívüli hatalmának is vége, azonban a baloldali főpolgármester kihasználva a különleges jogrend utolsó napját, 10 milliárd sorsáról döntött egy személyben – tudta meg az Origo.

A kormány ígéretének eleget téve, visszaadta különleges felhatalmazását a parlamentnek. Az Országgyűlés elfogadta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt, szerdán pedig Áder János köztársasági elnök aláírta azt. Így szerda éjféltől az ország egész területén megszűnt a különleges jogrend, ami egyben azt is jelentette, hogy ekkor véget ért Karácsony Gergely rendkívüli hatalma is. Innentől a főpolgármester nem irányíthatja rendeleti úton a fővárost, azaz nem dönthet egy személyben a közpénzekről, nem ültethet csak úgy be egy havert valamelyik önkormányzati cég igazgatósági tanácsába, hanem ezekhez a döntésekhez ismét szüksége lesz a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulására.

10 milliárdról döntött az utolsó pillanatban

Bár a nemzetközi baloldal és sajtója diktatúravádakat megfogalmazva támadta a magyar kormányt a válságkezelés alatt, Karácsony most olyat tett, amivel teljes mértékben rászolgált ezekre a rágalmakra.

Szerdán felbukkant a főváros honlapján egy, a budapesti költségvetés módosításával kapcsolatos főpolgármesteri rendelet. Ebből kiderült, hogy Karácsony a veszélyhelyzet utolsó napján elköltött 10 milliárd forintot, kihasználva, hogy még egyedül dönthetett – ismerteti az Origo.

Mint ismert, a koronavírus-járvány miatt a főpolgármesterhez került a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatásköre, így a testület megkérdezése nélkül határozhatott fontos kérdésekben. A főváros februárban fogadta el az idei költségvetését, amit Karácsony különleges hatalmánál fogva többször is egy személyben módosított. Április végén ezt kiegészítette egy újabb melléklettel (VI. melléklet), ami ekkor még “csak” 48,4 milliárd forintra rúgott. Már ez is rendkívül komoly tételnek számított, azonban Karácsony a mostani rendeletével 57,1 milliárdra emelte a keretet, ami közel tízmilliárdos plusz kiadást jelent. Magyarán, nem kevesebb történt, minthogy

Karácsony az utolsó utáni pillanatban, a veszélyhelyzet utolsó napján

kiadott egy rendeletet, amiben

egyedül, mindenféle kontroll nélkül

10 milliárd forintnyi közpénz sorsáról döntött

Míg a Lánchídra nincs pénz, a Városházára van

A Karácsony-féle költségvetés-módosításban több érdekes tétel is szerepel, ezek közül talán a legizgalmasabb, hogy a folyamatosan pénzhiányra panaszkodó főpolgármester egymilliárd forintot különített el hivatalának felújítására.

A Városháza rekonstrukciója egyébként külön sorban, négy tételben szerepel a költségvetésben. Összesen tehát egymilliárd forintjába fog kerülnie a budapestieknek, hogy a főpolgármester és hivatalnokserege jó munkakörülmények között dolgozhasson. Szintén megmutatja, mi a fontos a főváros új vezetésének: több mint 300 millió forint megy a “B+R és kerékpártároló programra”, továbbá 450 millió forint lett elkülönítve a “klímavédelmi és zöldterület-fejlesztési feladatokkal” kapcsolatos beruházásokra.

Mint ismert, mindeközben borzasztó állapotba került a főváros egyik legforgalmasabb hídja, a Lánchíd, ami miatt komoly bírálatok érték Karácsony Gergelyt. Ennek ellenére a budapesti vezetés még nem lépett az ügyben, a híd felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárást máig nem írták ki. Pedig több szakértői vélemény is kimondta, hogy a Lánchíd állapota valamennyi szerkezeti elemére kiterjedően folyamatosan romlik, a tapasztalt súlyos problémák kezelése már lehetetlen. Az Msc–Főmterv konzorcium jelentésében azt írta, elképzelhető, hogy le kell zárni a gyalogosok elől az átkelőt. A hídra egyébként január eleje óta nem hajthatnak fel az 5 tonnánál nehezebb járművek, így például a turistabuszok és a teherautók. A híd felújításáig ez így is marad, kizárólag a BKK-buszok jelentenek kivételt.