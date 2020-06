Karda Bea: Leckét kaptam az élettől

Extra

Karda Bea először tizenhárom évvel ezelőtt küzdött az életéért, akkor sikeresen legyőzte a rákot, ami tavaly novemberben visszatért. Az énekesnő biztos benne, hogy betegsége lelki eredetű, de mint mondta, azért mesél róla, hogy másoknak is erőt adjon a küzdelemhez.

„13 évvel ezelőtt azt hittem, hogy soha többé nem kell kimondanom: rákos vagyok! Sajnos tévedtem” – kezdte a Ripostnak Karda Bea, akinek kálváriája tavaly novemberben kezdődött újra. Bea ugyanis minden évben jár mellrákszűrésre, a tavalyi rutinvizsgálat során azonban találtak egy foltot a jobb emlőjében, amiről később kiderült: rosszindulatú daganat.

„Nem tagadom, teljesen összetörtem. Azt sem tudom, hogy aznap hogyan vezettem haza, de pár nap múlva már biztos voltam benne, hogy másodszor is legyőzöm a betegséget” – mondta a lapnak az énekesnő, akit január végén operáltak meg. „Az igazi megpróbáltatások csak ez után kezdődtek, hiszen öt keserves héten át kellett várnom arra, hogy kiderüljön, vannak-e áttétek a testemben. Csak azért imádkoztam, hogy ez ne következzen be, és ne kelljen kemoterápiát kapnom” – mesélte Bea, akiben családja tartotta a lelket az idegőrlő várakozással teli hetekben. Később kiderült, nincsenek áttétei, 15 sugárkezelésre azonban szüksége van a gyógyuláshoz.

„Azt hiszem, hogy azért lettem másodszor is beteg, mert az utóbbi években folyamosan rágtam és hibáztattam magam. Közben pedig szünet nélkül aggódtam a jövő miatt. (…) De most leckét kaptam az élettől, amiből tanulnom kell. Ki merem jelenteni, hogy másodszor is legyőztem a rákot, ahogyan abban is biztos vagyok, hogy életem végéig járok majd szűrésekre, hiszen nem kizárt, hogy nem most harcoltam utoljára az életemért.”