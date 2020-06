Kiderült! Ekkor lesz Majka és Dundika esküvője

Extra

Lokál ,

Végre meg született az időpont is és az énekes és párja hamarosan kimondják a boldogító igent.

Majka és Dundika már több mint tíz éve szerelemben élnek, és két gyönyörű gyerekük is született. A rapper elmondása szerint neki soha nem volt fontos a papír. Hajnit így is a feleségének tekinti, bár érdekes mikor Marián, az első szülött gyermekük a világra jött, a zenész egy gyűrűvel lepte meg a modellt. Röpke nyolc év elteltével a lánykérést követően most el jött az esküvő ideje is.

A Ripostnak egy közeli ismerős mondta el, hogy a sztárpáros mennyit gondolkodtak a lagzi hogylétéről. „Nehéz heteken vannak túl, sokáig gondolkoztak, hogy mi legyen: elhalasszák a lagzit vagy megtartsák. Végül az utóbbi mellett döntöttek”

Már korábban a páros elárulta, hogyan képzelik el az esküvőjük körüli intézkedéseket – “Rengeteg tervem van 2020-ra, ez az év a zenéről fog szólni, nyár elején pedig lagzizunk egyet. Júniusban ugyanis elveszem Hajnit. Régóta együtt vagyunk, itt van már az ideje. Nagy esküvőnk lesz, mindenkit meghívunk, aki fontos nekünk. A nászútra viszont a koncertek miatt csak később kerül sor. Külföldre utazunk majd szeptember, október környékén” – mesélte Majka a lapunknak.

Azonban a tervezést keresztbe húzta a koronavírus – járvány terjedése, így kénytelenek voltak halasztani a nagy napot. Aztán szerencséjükre már meg lehet tartani az esküvőket. Így a jövő hétvégén végre oltár elé állnak.