Kiderült! Ennyi nyugdíjprémium várható 2021-ben

Belföld VI.kerület

Lokál ,

A 2021-re szóló költségvetési törvényjavaslat a koronavírus járvány miatti idei visszaesés után jövőre gyors, 4,8%-os GDP-bővüléssel számol, így 2021. novemberében – egy év kihagyás után – ismét várható nyugdíjprémium.

2021-ben emellett a 13. havi nyugdíj visszaépítése is megindul, amelynek első lépéseként plusz egy heti nyugdíjat folyósítanak majd (várhatóan 2021. februárjában), ráadásul függetlenül attól, hogyan alakul a gazdasági növekedés.

Erre 77 milliárd forintot irányoznak elő a jövő évi költségvetésben. A nyugdíjprémium megtartása különösen pozitív lépés, hiszen 2009-ben éppen azért került be ez a lehetőség a nyugdíjtörvénybe, hogy az akkor megszüntetett 13. havi nyugdíj miatti keserűséget enyhítse.

A nyugdíjprémium szabályozását a nyugdíjtörvény tartalmazza, de ennek erősen korlátozó rendelkezéseit törvényi felhatalmazása alapján a Kormány rendre kiterjeszti. A törvény szerint nyugdíjprémium akkor járhat a korhatárát

betöltött öregségi nyugdíjasnak, valamint a hozzátartozói nyugellátásban részesülő személynek, ha a bruttó hazai termék (a GDP) tárgyévi növekedése meghaladja a 3,5%-ot és a tágyévi költségvetés egyenlegcélja várhatóan teljesül, valamint a tárgyévet megelőző év legalább egy napján, valamint a tárgyév novemberében a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó vagy azzal egy tekintet alá eső ellátásban részesül, és az öregségi nyugdíjkorhatárát a tárgyévet megelőzően betöltötte.

A Kormány 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is jelentősen kiterjesztette a jogosultak körét, és várhatóan ezt 2021. októberében is megteszi majd. (Idén sajnos a koronavírus járvány gazdaságromboló hatása miatt nincs esély arra,

hogy a nyugdíjprémium feltételei teljesülhessenek.) A vonatkozó kormányrendeletek szerint nemcsak a nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok és a hozzátartozói nyugellátásban részesülők, hanem a korhatáruk betöltése előtt már nyugdíjban vagy hasonló ellátásban részesülők is megkapták 2017., 2018. és 2019. novemberében is a nyugdíjprémiumot a novemberi nyugdíjukkal vagy más ellátásukkal együtt (és feltehetően ugyanez várható jövőre is). Így nyugdíjprémiumban (egyszeri juttatásban) átlagosan 2,6 millió ember részesül azokban az években, amelyekben a nyugdíjprémium feltételei teljesülnek.

A kormányzati kiterjesztés alapján nem csupán a törvényi feltételeknek megfelelő személyek kaphattak (és várhatóan jövőre is kaphatnak) nyugdíjprémiumot, hanem ennél jóval szélesebb kör, az említettek mellett a nők

kedvezményes nyugdíjában részesülő hölgyek, az ideiglenes özvegyi nyugdíjasok, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, a korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülők, a rokkantsági járadékosok, a fogyatékossági támogatásban részesülők, a vakok személyi járadékában részesülők és közel kéttucatnyi hasonló jogosulti kategória tagjai.

A jövő évre szóló költségvetési törvényjavaslatban több, mint 53 milliárd forintot különítenek el a nyugdíjprémium kifizetésére.

A nyugdíjprémium törvényi képlete szerint 2021. novemberében a 4,8 %-os GDP növekedési várakozásnak megfelelően ennek az egyszeri juttatásnak a maximális összege 26 ezer forint lehet. Ezt az összege kaphatja majd minden olyan jogosult, akinek a 2021. novemberi ellátása legalább 80 ezer forint vagy annál több lesz.

Akinek a jövő novemberi ellátása nem éri majd el a 80 ezer forintot, az arányosan kisebb összegre számíthat.

A nyugdíjprémium egyszeri juttatás, így az összege – a nyugdíjemeléstől eltérően

– nem épül be a nyugellátás vagy az egyéb, egyszeri juttatásra feljogosított ellátások összegébe. Ha a nyugdíjprémium kifizetésének hónapjában, 2021. novemberében előre jelzett éves GDP növekedési mértéket a jövő évi tényleges GDP növekedés esetleg meghaladná, akkor erre az esetre nincs a nyugdíjtörvényben utólagos kompenzációt előíró rendelkezés (mint amilyen az éves rendszeres nyugdíjemelésre vonatkozóan érvényesül, ha a költségvetési törvényben előre jelzett inflációs mértéket a tényleges infláció meghaladná).

Összességében jövőre három plusz juttatásra számíthatnak a nyugdíjasok:

– 2021. januárban biztosan számíthatnak 3% inflációs emelésre (ez a jelenleg 142 ezer forint átlagnyugdíjra vetítve 4.260 forint havonta, éves szinten pedig 51.120 forint),

– 2021. februárban biztosan számíthatnak egy heti plusz nyugellátásra (az akkor már 146.260 forintos átlagnyugdíjra vetítve ez 36.565 forint),

– 2021. novemberben pedig az említett nyugdíjprémiumra számíthatnak.

A három jogcímen kapott plusz juttatások összértéke az átlagnyugdíjra vetítve elérheti a 113 ezer forintot jövőre.

Természetesen abban az esetben, ha az infláció jövőre meghaladná a 3%-ot, akkor 2021. novemberében nyugdíjemelési korrekcióra is számíthatnak a nyugdíjasok (akárcsak idén novemberben, ha a tényleges infláció idén meghaladná a 2,8%-ot).

Dr.Farkas András

www.nyugdijguru.hu