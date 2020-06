Kimozdult a karanténból II. Erzsébet

Extra

Holló Bettina ,

Hosszú idő után először kapták lencsevégre II. Erzsébetet. A brit királynő a koronavírus miatt tíz hétig egyáltalán nem mozdult ki otthonról, ám most, hogy Angliában is enyhültek a kijárási korlátozások, boldogan indult lovagolni.



Azok után, hogy II. Erzsébet fia, Károly herceg elkapta a koronavírust, a brit királyi család nagyon szigorúan betartotta a szabályokat. A 94 éves királynő és férje, Fülöp herceg a külvilágtól teljesen elzárva élték mindennapjaikat, és a személyzet tagjai sem hagyhatták el a windsori kastély épületét. Két és fél hónap karantén után már mindannyian nagyon vágytak arra, hogy egy kicsit kimozduljanak, és mivel Angliában is enyhültek a kijárási korlátozások, erre lehetőségük is nyílt. II. Erzsébet elsőként lovagolni indult, amiről fotó is készült.