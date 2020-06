Kisbabát mentett meg a villámárvíztől a hős Róbert

Extra

P. L. ,

Nagy Róbert önkéntes tűzoltó a karjában és a hátán hozott ki egy csecsemőt, két kisgyereket és édesanyjukat a hömpölygő villámárvízből. A hős önkéntes a Lokálnak elmesélte, mit éltek át.

Több család is hálát adhat az érdi hivatásos és a martonvásári önkéntes tűzoltóknak, hogy sértetlenül úszták meg a vasárnapi felhőszakadást. A Lokál megkereste azt az önkéntes tűzoltót, aki a karjában hozott ki egy csecsemőt és két kisgyereket a Fejér megyei Gyúró egyik utcájából, ami szabályosan iszaptengerré vált a felhőszakadás miatt.

– Először a család két iskoláskorú gyerekét vittem ki a hátamon a kocsihoz. Az ablakon át kellett őket kiemelni, mert a házat elöntötte az iszap. Végig nyugtatgattam őket, mondtam nekik, hogy ha elesek, akkor se engedjenek el, végig kapaszkodjanak belém, és akkor semmi baj nem lesz – kezdte a Lokálnak Nagy Róbert István az önkéntesek egyik hőse, aki a térdig érő hömpölygő sárból mentette ki a családot. – Nekem is nehéz volt megtartani az egyensúlyom, a gyerekek nem tudtak volna átvágni ezen a villámárvízen. Ilyet még én sem láttam. Miután a nagyobb gyerekeket biztonságba helyeztük, visszamentem a legkisebbért, egy körülbelül féléves csecsemőért, akit szintén az ablakon adtak ki a szülei. Őt ketten összekapaszkodva hoztuk ki, érezte, hogy valami nincs rendben, de nagyon bátor volt, nem is sírt – mondta mosolyogva Róbert, aki a gyerekek édesanyját is a hátán cipelve helyezte biztonságba.

– Az anyuka nagyon megköszönte, hogy segítettünk, keze-lába remegett, azonnal ment a gyerekekhez, akik ekkor már a nagymamánál voltak – folytatta Róbert, aki hat társával együtt segített a bajba jutott családnak. – Miután mindenki biztonságban volt, egy másik házhoz hívtak minket, ahol egy kutyust mentett ki a kollégám egy elázott pincéből – mondta. Róbert egyébként fiával, Dániellel együtt szolgál az önkéntes tűzoltóknál, mint mondja, számára mindig is fontos volt, hogy segítsen másokon. – Korábban polgárőrként dolgoztam, majd mikor a fiam önkéntes tűzoltónak jelentkezett, a feleségem rábeszélt, hogy menjek én is. Remek apa-fia elfoglaltság volt, aztán mindkettőnk részéről sokkal több lett, szeretjük, hogy embereken segíthetünk.

Halálos áldozata is volt a viharnak

Több mint négyszáz bejelentés érkezett a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a vasárnap délutáni viharos erejű szél és felhőszakadás miatt. Kidőlt fák, leszakadt vezetékek, valamint vízkárok okozták a legtöbb gondot Budapest-szerte. Több helyen metróaluljárókat is elöntött az eső, de számos fővárosi közlekedési főútvonal is víz alá került. Néhány megye kivételével az ország döntő részén károkat okozott a vasárnapi vihar. Veszprém megyében halálos áldozatot is követelt a heves eső, Tótvázsonyban egy nőt elsodort a megáradt patak, az életét a mentőszolgálat munkatársai nem tudták megmenteni.

Legyünk körültekintőek

– A keringési és légzőszervi panaszokkal élőket nagyon megviselheti az időjárás. A mostani fülledtséghez a szervezetünk egy-két napig jól alkalmazkodik, később azonban kimerül, próbálja ellensúlyozni a megterhelő, szokatlan párás környezetet. Ilyenkor az emberek sokkal fáradékonyabbak, alvászavar, fejfájás is előfordul, ráadásul több energiát kell a munkába és a vezetésre is fordítania, mert sokkal figyelmetlenebbek vagyunk – mondta Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, aki azt javasolja, hogy próbáljunk meg klimatizált helyen tartózkodni, és ha van otthon párátlanító, az sokat javíthat a közérzetünkön.