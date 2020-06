Kitolódott a nyári gumik cseréje a koronavírus járvány miatt

Belföld

A téli abroncsok nyári gumikra történő cseréjét általában március-április környékén szokták elvégezni az autósok, de a járványhelyzet miatt ez meglehetősen kitolódott, és bár lassan itt a nyár, az autók jelentős részén még most is téli abroncs van.

Ahogy beköszönt a hideg időszak, a téli gumi elengedhetetlen a biztonságos autózáshoz, de amint a hőmérők higanyszála tartósan 7 fok fölött marad, már nyári gumikra van szükség. Sok vita van arról, hogy tényleg jobb megoldás a téli-nyári abroncsok cserélgetése, mint a négyévszakos gumik használata.

Nyilván, aki minden évszakra megfelelő gumit választ, annak nem kell foglalkozni a gumicserével olyan gyakran, csak akkor, ha már az egész szettet cserélni kell. Sokan gondolják, hogy ezzel jelentős összegeket spórolnak meg, és persze a járvány idején is megspóroltak egy érintkezési formát. Persze egy autóguminál inkább a hatékonyságot kell figyelni, és bár a négyévszakos megoldás sem rossz, a téli és nyári szettek a maguk évszakában mindig jobban teljesítenek, mint egy négyévszakos abroncs az adott időszakban.

Melyek a legnépszerűbb nyári gumik 2020-ban?

Bár a koronavírus járvány kicsit visszavetette az ipart, és nem csak a gyártósorok, hanem a szervizek és gumis műhelyek is kevesebb munkát kaptak, mint ez előző években, azért akadtak, aki mégsem feledkeztek meg gumicseréről. Ebben az évben is sokan döntöttek az új szettek beszerzése mellett, és ahogyan az várható is volt, a Michelin abroncsai voltak a legnépszerűbbek, köztük is Michelin Pilot Sport 4S-t választották a legtöbben. A második legkapósabb abroncs a Bridgest Turanza T005, utána nem sokkal lemaradva a Continental EcoContact 6 foglalta el a harmadik helyet.

Természetesen a Michelin és a Continental népszerűsége nem nagy meglepetés, hiszen a 2020-as abroncsteszteken is bizonyították ezek a nyári gumik, hogy a pénzünkért a legjobbat is fogjuk kapni, ha ezeket választjuk. De nem csak a prémium márkás abroncsok voltak népszerűek a vásárlók között. A közép és felső közép kategóriás abroncsok is szépen fogytak, főleg a Dunlop Sport Maxx RT2, a Falken Azenis FK51, és a Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5. Meglepő módon a Pirelli abroncsok nem voltak annyira népszerűek, mint az elmúlt években.

Mit tud egy jó nyári gumi?

Amikor új abroncs beszerzésére kerül a sor, sokan csak a nagy márkákat nézik, hogy ha már drága és prémium kategóriás, biztosan jó is lesz. Ezzel persze nagyon nem lőnek mellé, mert a Michelin vagy a Continental és bizonyította már, hogy bőven megéri az árát. Ugyanakkor nem árt tudni, hogy mit is kell tudnia egy jó abroncsnak, azon túl, hogy jól csengő neve van.

A futófelület mintázata lényeges, hiszen ez találkozik az úttal. A különböző útviszonyok eltérő futófelületet kívánnak. A legújabb fejlesztések szerint az aszimmetrikus minták a legjobbak.

A nyári gumiknak esőben is teljesíteniük kell, ezért érdemes olyan abroncsot választani, ami minden időjárási körülmény között egyenletesen teljesít. Ha nem vagyunk biztosak benne, hogy milyen abroncsot is válasszunk, akkor érdemes szakembertől vagy szerviztől segítségét kérni, illetve a különböző abroncsokkal foglalkozó weboldalak, mint például a nyarigumit.hu tanácsait és vásárlási tippjeit átböngészni. Az éves nyári gumi tesztek eredményeit is érdemes átböngészni, amiket ezen a weboldalon szintén megtalálhatunk.

