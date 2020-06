Knapik Tamás: Az egyetlen szó, amit kimond a kisfiam az „apa”

Extra

Kiss Nóra ,

Vasárnap ünnepeljük az édesapákat, akik az édesanyákhoz hasonlóan megérdemlik, hogy legyen egy nap, ami csak róluk szól. Ennek kapcsán beszélgetett a Lokál Knapik Tamás zenésszel, aki egyedül neveli négyéves gyermekét, Tomit. A kisfiú még nem beszél, az egyetlen szó, amit kimond az az „apa”.

Knapik Tamás igazi példamutató édesapa. Közel másfél éve váltak külön útjai párjával, azóta kettesben él kisfiával.

– Korábban a zenészek gondtalan életét éltem, és sose foglalkoztam azzal, mikor leszek édesapa. Nem tudtam mi is az a felelősség. A párom várandósága alatt sem fogtam fel, hogy gyermekem születik. Egészen addig, amíg először a karomban nem tartottam és rám nem mosolygott a gyermekem, az én Kismackóm. Ott átkattant bennem valami – kezdte meghatódva a Lokálnak a 49 éves zenész, a Fiesta zenekar tagja.

Knapik a nap 24 óráját kisfiával tölti, amióta egyedülálló édesapává vált. Gondoskodik a kicsiről, vizsgálatokra és fejlesztésre viszi, erős a gyanú, hogy a négyéves fiú autista.

– Egy idő után észrevettem, hogy Kismackó más, mint a társai. Nem foglalkozik a többi gyerekkel, az állatokkal és a mozgása sem stabil. Nem beszél, az egyetlen szó, amit kimond, az az hogy apa. Ugyanakkor nagyon ért a technikai kütyükhöz, és ragaszkodik hozzám. Több orvosnál, terapeutánál is jártunk. Erős a gyanú, hogy autista, de erre sem kaptunk még egyértelmű választ. Több alapítványnál is próbálkozunk, és minden olyan módszert kipróbálunk, ami segíthet a kisfiamnak. Egy hete kezdtünk el egy olyan tornát, ami a megmaradt csecsemőkori reflexeket segít majd vélhetőleg eltüntetni – mesélte az édesapa, aki a nehézségek ellenére sem cserélne senkivel.

– Persze rossz ez a bizonytalanság, hogy nem tudom pontosan mi baja a kisfiamnak, de nem hagyom, hogy ez beárnyékolja a mindennapjainkat. Számomra ez a természetes. Kismackó nemcsak a gyermekem, de a tanítóm is. Mellette nőttem fel, és tanultam meg mit is jelent apának lenni. Mindent azért teszek, hogy ő boldog lehessen. Nem sok időm jut magamra, azt a kicsit is esténként a zenélésre és az edzésre fordítom, ezzel kapcsolódom ki. Szeretnék formában maradni, hogy minél tovább a gyermekem mellett tudjak lenni. Remélem, lesz még nagyobb is a családunk, és kisfiamnak felhőtlen gyerekkort tudok biztosítani.

Ünnepeljük az édesapákat is

Az apák napja egy világszerte ünnepelt nap, amikor az apaságot, az apákat ünnepeljük. Az USA-ból indult el, ott 1972-ben vált hivatalos ünneppé. Hazánkban minden évben június harmadik vasárnapja apák napja, ami idén június 21-re esik.