Komoly döntést hozott Till Attila

A műsorvezető és családja, több éven át nevelték nagy szeretetben kedvenceiket, most azonban komoly elhatározásra jutottak.

Till Attiláéknál a kis páncélosok már-már családtaggá váltak, most azonban fájó szívvel, de meg kellett válniuk tőlük. A család ugyanis belátta, képtelenek helyet biztosítani a teknősöknek, amiknek azonban továbbra is a lehető legjobb körülményeket szeretnék biztosítani.

„Itt vagyok a Fővárosi Állat- és Növénykertnél. Búcsúzom a teknőseinktől. Tíz év után már nem tudjuk őket hova rakni, úgyhogy most ideköltöznek. Egy nagy tó lesz az új otthonuk, ahol több száz másik teknőssel élhetnek. Talán úgy is fogalmazhatok, hogy tíz év rabság után, most lesznek szabadok” – mondta a műsorvezető az Instagram-oldalára feltöltött videójában.